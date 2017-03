Startup aproveita a crise e cria aplicativo para ajudar usuários a comprar suplementos alimentares

No Brasil, os suplementos alimentares ainda são tratados como bens de luxo: apenas 2% da população (4 milhões de pessoas) consomem suplemento(s). Comparado ao EUA, onde 57% da população consome, o potencial a ser explorado é gigantesco.



A maioria dos produtos vendidos no país é importada ou utiliza matéria prima de fora na composição. Infelizmente, isso acaba encarecendo boa parte dos suplementos, e pesando o orçamento daqueles que querem otimizar seus resultados na academia. Em pesquisa divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Para Fins Especiais e Congêneres(ABIAD), 96% dos brasileiros que consomem suplementos dizem estar muito satisfeitos com os resultados da suplementação.



Apenas para se ter uma ideia, um pote do suplemento mais popular entre os que desejam conquistar o tão sonhado corpo ideal - o whey protein - pode custar de R$60 a R$250, dependendo da marca. E isso considerando potes pequenos, de 900g, que duram aproximadamente 1 mês e meio quando consumidos regularmente.



Segundo o presidente do Laboratório Supley, Alberto Moretto, os custos de produção em 2017 se elevaram por conta da alta no preço da whey protein. "O reajuste nesse insumo foi de 20% este ano, mas alguns fornecedores chegaram a aumentar em 40% o preço".



Assim, fica ainda mais difícil não gastar uma fortuna para manter o ritmo de investimento em uma dieta de qualidade. E foi a partir desse problema que surgiu o aplicativo Savewhey . A ideia é buscar, em grandes sites da internet, promoções nos melhores suplementos do mercado e divulgar para seus seguidores economizarem.



A proposta que começou com dois amigos divulgando ofertas para conhecidos e, hoje, alcança o público de 47 mil seguidores no Instagram , 60 mil no Facebook e 6 mil downloads do app.



Como funciona o app?



Você recebe uma notificação de todas as postagens feitas na ferramenta. Nos posts, os usuários são informados sobre os produtos em promoção e recebem todas as instruções necessárias para fazer a compra.



Muitas promoções são resultado da combinação de links promocionais, com cupons de desconto, entre outros macetes que, normalmente, dão um trabalho danado para encontrar. Então fique esperto nas instruções dos posts para garantir o preço anunciado.



Outra coisa legal é que eles também disponibilizam cupons de desconto fixos nas principais lojas do ramo.



