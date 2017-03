Startup lança novo aplicativo para agendamento em salões de beleza

A Style Place, startup especializada em marketing móvel e gestão para o mercado de beleza, lançou um produto para salões e barbearias que leva o mesmo nome.



O Style Place é um sistema inovador de agendamento online que trabalha de forma integrada com um aplicativo para celulares. Os clientes reservam os horários via aplicativo e os serviços são automaticamente inseridos na agenda dos profissionais do salão de beleza. Tudo muito simples e fácil de usar.



Assim, é possível ajudar os negócios de beleza a otimizar a agenda de seus profissionais e, ainda, fidelizar os clientes, que aproveitam a praticidade do agendamento via aplicativo. Os clientes passam a receber lembretes dos horários marcados e também quando chegar o momento de agendar um retorno.



Ao usar o Style Place, que funciona na nuvem e não requer instalação, o salão também ganha toda a inteligência do CRM (Customer Relationship Management). Ou seja, ele passa a saber quais são os clientes que gastam mais, aqueles que sempre retornam ou aqueles que estão há muito tempo sem visitar o salão. E a partir daí pode programar ações segmentadas de marketing para fidelizar esses clientes, como envio de mensagens SMS.



"O cliente está mais exigente. Ele não quer mais ligar para seu salão preferido e ouvir o sinal de ocupado. Nosso aplicativo elimina esse problema. Até mesmo aos domingos e após o horário de funcionamento dos salões é possível agendar", explica Felipe Soares, fundador da empresa.



Os salões podem se inscrever no site http://www.styleplace.net para ganhar 30 dias de utilização do sistema. Os clientes dos salões podem buscar "Style Place" nas lojas IOS ou Android e baixar o aplicativo.



A Style Place é uma spin-off do produto de mesmo nome que teve origem na Geopush Network, empresa de marketing móvel que recebeu aporte de investidores-anjo em 2016. Seu fundador, Felipe Soares, foi o responsável pela criação da Trader Data, empresa de sucesso do mercado financeiro, que tem em seu portfólio de clientes algumas das principais corretoras de valores do país.



O mercado apresenta boas perspectivas para os empreendedores da área de beleza. Pesquisas recentes mostram que o consumidor brasileiro prefere economizar em restaurantes, viagens, roupas e telefonia do que em serviços de beleza. Mesmo em tempos de crise, os gastos com serviços de beleza são vistos como prioridade, não como supérfluo.



Segundo o SEBRAE, existem 600 mil negócios formais no mercado de beleza brasileiro e cerca de 7 mil novos empreendimentos são abertos todo mês, muitos como microempreendedores individuais.



As famílias brasileiras gastam R$ 20,3 bilhões por ano com serviços de cabeleireiros, barbeiros e manicures. A expectativa de crescimento médio anual do setor é de 10,2% até 2019.



"Ao contrário de outros setores, como o de delivery de refeições, o mercado de serviços de beleza ainda não deu grandes passos em direção a uma transformação digital que otimize a gestão do negócio e gere comodidade para os clientes", explica Eugen Ahlert, co-fundador do Style Place, "E isso é uma grande oportunidade".



Mais informações:

Eugen Ahlert

Gerente de Marketing e Produto

eugen@geopushnetwork.com

(21) 99404 0001

Website: http://www.styleplace.net