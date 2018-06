Startup nacional cria novo conceito de barbearia

A plataforma foi pensada para acompanhar o desenvolvimento do setor de beleza masculina, que registra crescimento de 7% ao ano, segundo pesquisa da Euromonitor International (2017), oferecendo uma ferramenta de alta confiabilidade, através de um banco de dados composto por profissionais qualificados e treinados. Inicialmente, o funcionamento da startup iMustache será concentrado na cidade do Rio de Janeiro, mas a meta do plano de negócios da empresa é expandir a atuação para São Paulo e demais capitais. A previsão é de que, no médio prazo, a plataforma receba cerca de 2 mil pedidos por mês e tenha faturamento bruto anual de aproximadamente R$ 1,5 milhão.



"O iMustache oferecerá um serviço de alto padrão, proporcionando ao cliente economia de tempo, praticidade e segurança. O aplicativo acompanha uma tendência do mercado por delivery de produtos e serviços, sendo essa modalidade cada vez mais bem aceita pelo público consumidor, criando uma cultura diferenciada. Hoje, o produto/serviço vai até o cliente", ressalta Glaucio Guerra, um dos criadores da ferramenta.

A startup iMustache criou uma plataforma que vai modernizar a demanda do mercado nacional de barbearia: o aplicativo iMustache, que permite que o cliente solicite serviços de corte de cabelo e barba onde desejar. Por meio da ferramenta é possível realizar todo o ciclo do pedido: agendamento, atendimento, pagamento e avaliação do serviço. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Google Play através do link https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.imustache.bdd54937 e para iOS na Apple Store em https://itunes.apple.com/br/app/imustache/id1386962714?mt=8

O funcionamento do iMustache inaugura um novo mercado de atuação para os profissionais de barbearia, que podem ter um desempenho mais autônomo, com um percentual de lucro de 70% para cada atendimento realizado, enquanto a média é de 30% a 40% nas barbearias tradicionais. O aplicativo está com inscrições abertas para profissionais de barbearia que queiram se tornar parceiros e prestar serviços através da plataforma. Os interessados podem se cadastrar no endereço https://cadastro.imustache. com.br. O aplicativo fechou ainda parceria de produtos de higiene e beleza com a empresa americana Don Juan Pomade.

Website: https://www.imustache.com.br