Startup pioneira em certames digitais de beleza busca investidores e coloca à venda ativos

A empresa – Garota do Site Produções EIRELI-ME – informa ao Mercado de Startups que é detentora dos direitos autorais no Brasil e no Exterior do único título de beleza da era digital. Possui ativos que somam mais de R$ 15 milhões, conforme demonstrado em Balanço Patrimonial devidamente levantado em 31/12/2016 e autenticado pelo órgão competente.

Famosa do Site busca novos investidores. Uma empresa nas nuvens e sem riscos operacionais para os valores eventualmente investidos. Afirma Silva Leandro, como é conhecido Leandro Rosa da Silva, comunicador de televisão e empresário. Diretor Nacional de Famosa do Site (www.famosadosite.com).

Famosa do Site comunica, através de seu Diretor Nacional, que, alternativamente, coloca à venda total ou parcialmente seus ativos intangíveis. Especialmente, os direitos autorais de promoção do único certame online de beleza devidamente legalizado no Brasil.

Na foto: Rosane Tamires Cardoso – Modelo Profissional

Foto/Créditos: William Cairo Pires

É notícia que Rosane Cardoso é a escolhida Famosa do Site 2016 – 100% Internet – Único Título de Beleza da Era Digital Legalizado no Brasil.

Contato:

Correio Eletrônico: contato@famosadosite.com.br

Whats: (51) 99161.2101