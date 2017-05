Studio de Artes Mansano inova programação com aulas de Balett Fitness

Referência em nível estadual na promoção de atividades artístico-culturais, o Studio de Arte Mansano inova sua programação ao inserir aulas de Balett Fitness, que combina às técnicas desta modalidade de dança clássica os exercícios de academia, como abdominais e flexões. As aulas serão ministradas a partir de junho pelo bailarino e coreógrafo Luiz Fellype Ribeiro.



Considera uma das principais tendências mundiais, o Balett Fitness tem conquistado muitos adeptos nas academias e estúdios de dança. Mas, apesar de prometer definição muscular, a atividade não utiliza equipamentos – halteres ou aparelhos de musculação –, mas o peso do corpo para melhorar a forma física. "Trabalhamos o equilíbrio, a flexibilidade e respiração", disse o profissional.



Luiz Fellype Ribeiro afirmou que a principal finalidade do Balett Fitness está justamente no número de repetições nas aulas e no tempo de isometria – utilizada para fortalecer e aumentar a resistência física – e sustentação muscular nos exercícios. "Apesar da definição técnica, as aulas serão sempre inéditas. Este, afinal, é um dos nossos desafios enquanto profissional", complementou.



Além destes benefícios, o Balett Fitness pode agir como auxiliar na queima de calorias – numa hora de exercícios, o aluno pode perder até 1,5 mil calorias – promovendo a perda de peso. O gasto calórico foi devidamente comprovado em testes realizados por profissionais brasileiros da medicina esportiva, que monitoraram uma aula e constataram todos os benefícios desta atividade.



"A principal dúvida dos alunos é quanto à área do corpo a ser trabalhada. Sempre afirmo que nas aulas do Studio de Artes Mansano conseguiremos trabalhar todo o corpo. Caso o aluno consiga frequentar as aulas regularmente – três vezes por semana –,conseguiremos bons resultados. As diferenças já poderão ser vistas com apenas um mês de atividade", comentou Luiz Fellype Ribeiro.





Studio de Artes Mansano

As aulas de Balett Fitness serão ministradas no Studio de Artes Mansano, na Av. Mirandópolis, 319, Vila Pompéia, em Campinas/SP. As aulas ocorrerão conforme a demanda de inscritos nesta atividade; não há limites de idade. "O importante mesmo é ter muita disposição e determinação a fim de garantir os melhores resultados a partir do Balett Fitness", concluiu o profissional.