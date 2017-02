Sucos que podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento

Independente de se está fazendo calor ou frio, se é só para se refrescar ou para acompanhar uma refeição, os sucos naturais sempre são uma ótima pedida, principalmente quando temos o costume de tomar refrigerantes ou sucos de caixinha.



Temos o privilégio de morar em um país com uma variedade gigantesca de frutas saborosas e nutritivas, por isso, não faltam opções de sucos para se refrescar.



Todo o cuidado é pouco para quem está fazendo dieta e não quer correr o risco de cometer deslizes, mesmo que mínimos e comprometer o esforço da semana para eliminar os quilos indesejados.



Por isso, é importante evitar algumas frutas ou combinações que em excesso, podem atrapalhar a sua dieta. Os sucos que citaremos têm a quantidade de calorias medidas por copo de 300 ml, sem adição de açúcar. Um suco que tem bastante pedida é o de laranja com morango que tem cerca de 135 calorias, outro que é bem procurado é o de goiaba com laranja que tem cerca de 137 calorias. Outros dois sucos muito procurados que são os de uva integral com 140 calorias e tangerina com 160 calorias. Algumas outras misturas de suco como laranja com cenoura e beterraba com 139 calorias, figo com água de coco com 147 calorias, uva verde com água de coco com 184 calorias e laranja com manga com198 calorias.



Opções com leite também devem ser evitadas, por mais que pareçam inofensivas como o Açaí, mamão, banana, morango e abacate, por isso se substitua sempre que possível o leite integral por desnatado.



O resultado estético como consequência do cuidado ao escolher o suco, você já conhece, é só aproveitar essas dicas e manter o foco.



Quem somos



A Emagreça Web é a forma mais rápida e fácil de comprar Noz da Índia na internet. Com a navegação facilitada, ótimos preços e frete grátis* para todo o Brasil, nós oferecemos as opções de compra para uso pessoal ou revenda com alta margem de lucro. O pagamento é realizado pelo PagSeguro que é uma das maiores empresas de processamento de pagamentos e vai dar agilidade e tranquilidade no processo de compra.



Website: https://www.emagrecaweb.com.br/