Sunny Isles Beach Miami oferece pacotes de verão de spa para quem busca tranquilidade

Perfeitamente localizada entre Fort Lauderdale e Miami, o refúgio a beira-mar Sunny Isles Beach Miami convida os viajantes a se renderem à tranquilidade neste verão com ofertas especiais de spa até setembro. Sunny Isles Beach é um espaço idílico em Miami, oferecendo quatro quilômetros de uma calma faixa de areia branca e próxima do coração da agitação do Sul da Flórida - o cenário ideal para os turistas se deliciarem com mimos e diversão. As ofertas do spa tornam isso ainda mais tentador do nunca para aqueles que procuram por tranquilidade e esperam vivenciar Sunny Isles Beach, aproveitando massagens, ou se presenteando com tratamentos, descansando na beira da piscina em uma luxuosa cabana de frente para o mar, mergulhando os dedos na areia, jantando em restaurantes renomados, ou explorando famosos marcos Art Déco, bairros ecléticos e compras de alta qualidade em Bal Harbour e no Aventura Mall.



Os turistas podem escolher um pacote de spa dentre vários participantes da hotelaria, incluindo resorts de ordem mundial, ou se beneficiar das ofertas especiais do Miami Spa Month quando reservar um tratamento de spa a la carte.



Os pacotes de spa em Sunny Isles Beach incluem:



● No Acqualina Resort & Spa , um retiro de frente para o mar para relaxamento e rejuvenescimento, os viajantes podem aproveitar o pacote "Spacation" do resort, o qual inclui dois tratamentos corporais do Miami Spa Month no Acqualina Spa by ESPA, um spa de mais de 1800 metros quadrados, classificado como cinco estrelas pela Forbes e como AAA Five Diamond. É o primeiro spa ESPA nos Estados Unidos. Ainda é possível contar com estacionamento diário, amenitie de boas-vindas, e muito mais. O luxuoso paraíso à beira-mar, localizado em uma área de 1,8 hectares na tranquila Sunny Isles Beach, apresenta 98 quartos e suítes impecavelmente equipados, com vistas do oceano Atlântico de tirar o fôlego, opções gastronômicas internacionais, como o Il Mulino New York, e três piscinas com vista para o mar. Para reservar, visite https://www.acqualinaresort.com/specials-packages/.



● Os turistas podem deslizar para a felicidade no Turnberry Isle Miami, nomeado entre os "Melhores Resorts do Mundo" pela revista Travel + Leisure, e aproveitar o "âme-azing Summer", com taxas a partir de US$209 por noite. O pacote inclui uma massagem diária de 50 minutos no âme Spa & Wellness Collective, um spa ensolarado de três andares, com serviço completo, que oferece um circuito de bem-estar exclusivo disponível em qualquer tratamento, apresentando as salas de sauna com aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia, a Himalayan Salt Room e de Banho Suíço. O pacote também inclui um crédito diário de US$50 no resort, assim como 20% de desconto nos serviços extras de spa. Para reservar, visite https://www.turnberryislemiami.com/offers.



● O Newport Beachside Hotel & Resort, com classificação AAA, oferece aos turistas o pacote "Sleep and Relax", o qual inclui o relaxante e revigorante Elemental Nature Spa Treatment, de 50 minutos de duração, no Aveda Seven Seas Spa, que fica na propriedade. Para reservar, visite http://www.newportbeachsideresort.com/specials-packages.shtml.



● No Trump International Beach Resort Miami, um espaço de alto nível na praia, com classificação quatro estrelas pela Forbes, os viajantes podem aproveitar até US$ 150 de crédito diário no resort, além de 25% de desconto nos serviços do spa com o pacote "Everything Under the Sun". O recentemente renovado Aquanox Spa & Fitness Center apresenta remédios holísticos para ajudar os hóspedes a relaxar, rejuvenescer e restabelecerem o equilíbrio. Para reservar, visite https://www.trumpmiami.com/special-offers.



Para os turistas que preferirem reservar um tratamento de spa a la carte, o Miami Spa Month (de 1º de julho a 31 de agosto) apresenta ofertas de uma coleção de spas de luxo reconhecidos internacionalmente, em Greater Miami e The Beaches, muitos ranqueados entre os "Melhores Spas na América". Durante o Spa Month os visitantes podem se deliciar nos mais altos padrões de deleite e relaxamento por preços com desconto, começando com valores tão baixos quanto US$109. Os spas participantes em Sunny Isles incluem o Aquanox Spa, no Trump International Beach Resort, o Acqualina Spa by ESPA , no Acqualina Resort & Spa, o Aveda Seven Seas Spa & Salon, no Newport Beachside Hotel & Resort, e o âme Spa & Wellness Collective, no Turnberry Isle Miami.



Para mais informações sobre eventos especiais em Greater Miami e The Beaches, visite MiamiAndBeaches.com.



Visite SunnyIslesBeachMiami.com para ter mais ideias e planejar sua pausa ensolarada.



* Todos os pacotes e ofertas especiais estão sujeitas à disponibilidade. Datas indisponíveis se aplicam. Restrições são aplicadas de acordo com cada propriedade. Os preços podem variar. Entre em contato com cada propriedade para saber sobre restrições e para reservar um pacote. É necessário comprovar residência.