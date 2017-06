Novo suplemento equilibra metabolismo e auxilia na redução de medidas

São Paulo, 12 de junho de 2017 – As vitaminas e os minerais são fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Mas na medida em que envelhecemos deixamos de absorver parte desses nutrientes essenciais para a saúde, o que acaba resultando em alterações no corpo. O responsável por essas mudanças, muitas vezes indesejadas, é o metabolismo que, quando desequilibrado, favorece o ganho de peso, especialmente nas mulheres. Para contribuir com a reposição de nutrientes vitais para o corpo e ajudar as pessoas a viver a vida da melhor maneira possível, a Abbott, empresa global de cuidados para a saúde, lança no mercado brasileiro o Stetic Sculp, suplemento rico em iodo e magnésio.



"A fórmula do Sculp conta com o SpeedyMix, composto de vitaminas do complexo B e minerais como selênio e magnésio. Contém ainda vitamina D, ácido fólico, biotina, zinco e ferro que, em conjunto, auxiliam no metabolismo de gorduras e carboidratos, atuando como um aliado natural de uma dieta equilibrada", explica Riva Dimitrov, Diretora Médica da Divisão de Farmacêuticos Estabelecidos da Abbott no Brasil. "Em conjunto com atividades físicas regulares, o produto pode ajudar na redução de medidas", salienta.



O metabolismo desequilibrado, ou conhecido popularmente como mais lento, favorece o ganho de peso, uma das principais e mais frequentes queixas das mulheres. Isso porque, na comparação com os homens, que normalmente possuem mais massa magra, o processo de emagrecimento é complicado para elas.1. As mulheres, em especial na faixa dos 30 anos, começam a perder a massa muscular, desacelerando o metabolismo – já que o músculo é o tecido responsável pelo gasto de energia.



Em pesquisa realizada em 2015 pela Abbott, com 5 mil homens e mulheres de todo o Brasil, sobre "O que é para o brasileiro viver ao máximo?", 66% dos entrevistados declararam estar insatisfeitos com a estética do corpo. Para as mulheres, esse fator é ainda mais delicado por conta da barreira do excesso de peso, especialmente para as com idade entre 20 e 29 anos (60,9%) e 40 a 49 anos (54,9%).



O produto está disponível em embalagem com 60 comprimidos e pode ser encontrado em farmácias de todo o país.





Sobre a Abbott



Na Abbott, estamos comprometidos a ajudar você a viver da melhor maneira possível, por meio do poder transformador da saúde. Por mais de 125 anos, apresentamos ao mundo produtos e tecnologias inovadores - em nutrição, diagnóstico, dispositivos médicos e medicamentos de marca -, criando mais possibilidades, para mais pessoas, em todas as fases de suas vidas. Hoje, somos 94 mil colaboradores, em mais de 150 países, trabalhando para ajudar as pessoas a viver mais e melhor.



Presente no Brasil há 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde em todo o país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 1.400 colaboradores em áreas como produção, pesquisa e desenvolvimento, logística, vendas e marketing. As principais unidades da Abbott no país ficam em São Paulo e Rio de Janeiro, cidade onde está o parque fabril da empresa.



Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil.



