Suplementos x CrossFit: como potencializar os resultados

Em alta no Brasil, o CrossFit é um programa de treinamento de força e condicionamento físico geral baseado em movimentos funcionais, feitos em alta intensidade e constantemente variados. Normalmente os exercícios se enquadram em três modalidades: levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica e condicionamento metabólico, ou cardio. Trata-se do método de treinamento que mais cresce atualmente no mundo, por proporcionar uma completa adaptação fisiológica possível no seu praticante, independentemente da idade ou nível físico do mesmo. Com a prática do esporte é possível obter resistência cardiovascular (respiratória), resistência muscular, força, flexibilidade, precisão, potência, agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade. Mas como potencializar tudo isso, atingindo os melhores resultados?



A suplementação correta é o grande segredo. Em um treino típico, atletas e praticantes irão fazer um aquecimento, a prática de uma técnica ou segmento de treinamento de força e depois o WOD (workout of the day), ou treino do dia. A montagem do WOD muda de dia para dia, mas tipicamente inclui uma mistura de exercícios funcionais feitos em alta intensidade por um período que geralmente varia entre 5 a 20 minutos. É exatamente para os WODs que os suplementos fazem toda a diferença.



O primeiro segredo é a fonte de energia. Para um Treino Hiit, também conhecido no Brasil como Treino Intervalado de Alta Intensidade, como o CrossFit, é fundamental uma fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico. Dessa forma o atleta terá energia para performar durante todo o período de exercício e não correrá o risco de ter uma queda da glicemia, que pode causar fraqueza e tontura. "Um suplemento muito utilizado e eficaz é o Waxy Maize, que é absorvido lentamente, não apresenta pico de insulina e ajuda na queima de gordura. Estudo com ciclistas que consomem esse carboidrato demonstrou uma oxidação maior da gordura, em comparação com ciclistas que não utilizam o suplemento, e, consequentemente o emagrecimento.", explica o médico nutrólogo Dr. Renato Lobo.



Outro suplemento conhecido e até mesmo condenado erroneamente é a creatina. "Há o mito de que a creatina sobrecarrega os rins ou pode causar pedras nos rins, mas se o indivíduo não possui deficência renal, a creatina pode, sim, ser usada com segurança. Obviamente que é fundamental o acompanhamento médico para utilização correta e dosagem ideal. ", ressalta o médico. A creatina é o suplemento mais bem estudado e com o maior evidência científica de funcionalidade. Em exercícios de curta duração ela é importante pela a reciclagem rápida de energia. Estudo com atletas de futebol americano comprovou que a creatina aumenta a força dos esportistas, atrasa a fadiga e reduz a lesão.



"A beta-alanina também pode ajudar bastante os praticantes de Crossfit. Isso porque ela neutraliza o excesso de acidez de dentro da célula muscular, atrasando a fadiga muscular, muito comum nos WODs", afirma Dr. Lobo. O aminoácido serve para produzir um componente chamado carnosina, que atua justamente no bloqueio do excesso de acidez. A fadiga do exercício nada mais é que o alto nível de ácido lático no músculo, que faz o mecanismo de contração falhar.



E o último e não menos importante suplemento muito indicado para os praticamente de Crossfit é o ômega 3, que atua de três formas: reduzindo a asma induzida pelo exercício, principalmente em atletas com dificuldades respiratórias; alterando a constituição das membranas das células muscular, fazendo com que a recuperação pós-treino seja muito melhor, mais rápido e com menos dor; e melhorando a performance em exercícios rápido, conhecidos como anaeróbicos.



