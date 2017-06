Quer surpreender no Dia dos Namorados? Conte com a Mallory

Conheça as excelentes opções para homens e mulheres que gostam de manter seu visual sempre impecável:



Kit Secador + Prancha Pure Seduction – O secador de cabelo do conjunto é um produto de 2000W de potência, com duas velocidades, três temperaturas, grade íon cerâmica, que protege o cabelo e realça o brilho, concentrador profissional de boca estreita, motor de longa duração que aumenta a vida útil do equipamento, filtro de ar desmontável que facilita a limpeza e com o grande diferencial de ser Bivolt. O jato de ar frio do secador é ideal para a finalização da escova, pois impede que o cabelo absorva umidade do ar após ter suas cutículas abertas e desidratadas com o manuseio do ar quente. Além de agir como proteção para os fios, garante brilho e um efeito mais liso à escova.



A prancha, também bivolt, apresenta placas em íon cerâmica que reduzem a estática e realçam o brilho do cabelo, sistema PTC que mantém a temperatura estável e homogênea, indicador luminoso de funcionamento, sistema de trava que facilita a armazenagem e cabo com giro de 360 graus que permite maior comodidade durante o uso. Atinge a temperatura máxima de 210º C. Pode ser utilizada em todos os tipos de cabelo e possibilita alisá-los, cacheá-los ou modelá-los nos mais variados tipos de penteados. A grande vantagem da função bivolt dos equipamentos é a possibilidade de utilizá-los em todo o território brasileiro ou levá-lo a tira colo nas viagens internacionais.



O kit vem em uma bela caixa com janela transparente que permite visualizar o excelente acabamento vermelho metalizado dos produtos. Devido à beleza da embalagem e a qualidade dos itens, é um conjunto ideal para ser oferecido como presente. Preço sugerido: R$169,99.



Prancha de Slim Look - essa prancha de cabelo bivolt que mantém a temperatura estável e homogênea, alisa todo tipo de cabelo deixando-o mais brilhante. Suas placas flutuantes e de cerâmica ionizadas facilitam o deslizamento e não deixam marcas. Com design ergonômico, indicador luminoso de funcionamento, sistema de trava e cabo giratório 360°, a Slimlook Ceramic atinge sua temperatura máxima em 210ºC. Preço sugerido: R$ 89,99.



O cortador de cabelo Ikarus Inox pode ser utilizado com ou sem cabo, tem maior resistência e durabilidade, fácil para limpar, possui um visualizador em display LCD, bateria econômica e a recarga é rápida, em 1,5h . O Ikarus Inox tem 4 pentes com altura de corte diferentes, escova para limpeza e óleo lubrificante, bivolt automático, botão liga/desliga, acabamento em aço inoxidável, 50 minutos de autonomia, lâminas removíveis e função stand by. Prático e econômico, esse modelo oferece maior resistência e durabilidade. Preço sugerido: R$ 129,99.



Aparador de Pelos Mithos Barber - Com multifunções em um mesmo produto, esse aparador de pelos vem acompanhado de 4 pentes guia com altura de corte, acessório para corte de precisão, acessório para corte de pelos nasais e auriculares, barbeador, escova de limpeza, suporte e base recarregável. Para facilitar o uso, tem um led indicador de funcionamento, pode ser utilizado com ou sem fio, é fácil de abrir e limpar, permite a combinação de até 15 alturas de cortes diferentes e oferece maior resistência e durabilidade. Preço sugerido: R$ 139,99.





Cortador de Cabelo Mithos Corless – Com uso sem cabo, autonomia de 45 minutos, pente guia com 6 níveis de altura, função aparar, botão liga/desliga, luz indicadora de funcionamento, e oferece maior resistência e durabilidade. Preço sugerido: R$ 89,99.



Mallory

0800 704 0848

www.mallory.com.br