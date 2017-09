Sutura silhouette: conheça a plástica minimamente invasiva

Ao longo dos anos a produção de colágeno vai diminuindo e nosso rosto começa a apresentar sinais de flacidez. Geralmente, é quando começamos a parar na frente do espelho e levantar algumas partes do rosto imaginando como seria se ainda tivéssemos a mesma pele firme de antes e cogitar fazer pequenas mudanças no contorno do rosto.



Esta perda de colágeno começa a ficar evidente a partir dos 30 anos e pode afetar a autoestima de muitas mulheres. Por isso o procedimento da sutura Silhouette é ideal para este tipo de paciente, que busca uma melhora significativa no combate a flacidez sem precisar se submeter a uma cirurgia plástica, nem a um longo período de recuperação.



Quem pode fazer a sutura silhouette



O procedimento é indicado para todas as pessoas acima de 30 anos que já tenham notado perda de colágeno de maneira significativa no rosto e que apresentem flacidez e queiram amenizar as marcas do tempo de maneira eficaz e pouco invasiva. No entanto, é importante verificar se existe alergia ou sensibilidade a biomateriais antes de realizar o procedimento.



O que é



A sutura Silhouette é um fio composto de ácido polilático (PLA), um polímero conhecido e utilizado há muitos anos na medicina, completamente absorvível e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)para este fim estético desde 2013.



Quando aplicado, ele ajuda a melhorar o contorno do rosto, devolver volume para a região das bochechas ou até mesmo levantar as sobrancelhas e melhorar o aspecto da pele do pescoço.



Como aplicar



A aplicação do Silhouette pode ser feita em consultório com anestesia local e não precisa de nenhum preparo antes do procedimento .O fio Silhouette vem acoplado a uma agulha fina que serve de guia para direcionar o fio logo abaixo da pele. Podem ser aplicados de vários fios por região, dependendo da necessidade, que será determinada pelo médico e não dura mais de 40 minutos todo o procedimento.



O médico vai remodelando e puxando o fio até conseguir obter o resultado desejado imediatamente, o que é ideal inclusive para pessoas que tem medo de se submeter a algum procedimento cirúrgico.



Resultados



O resultado da aplicação é imediato, a paciente pode realizar todas as atividades normalmente ao sair do consultório após a aplicação. Porém os benefícios no combate à flacidez da pele seguem após o procedimento. O efeito regenerativo do Silhouette ajuda na produção de colágeno, que acontece de maneira natural e gradual.



Este processo pode acontecer entre 30 e 60 dias, quando o ácido polilático começa a agir nas camadas mais profundas da pele, aumentando o volume epitelial. O fio é absorvido naturalmente pela pele, garantindo o resultado em torno de 14 meses.



Cuidados adicionais



Outros procedimentos podem ser combinados com a aplicação do Silhouette para complementar o tratamento, caso o paciente queira prevenir o aparecimento de novas rugas e estimular ainda mais a produção de colágeno.



Aplicações de substâncias preenchedoras como o ácido hialurônico, a toxina botulínica e o microagulhamento para absorção de vitamina C pela pele ajudam a manter o aspecto da pele mais firme e agem como prevenção para que numa próxima aplicação de Silhouette o efeito seja ainda mais potente.



Mesmo sendo um procedimento simples de rejuvenescimento facial, é importante ressaltar que é necessário encontrar um médico preparado, que conheça técnicas de ponta e tenha acesso às melhores tecnologias para realizar a aplicação.



Um espaço apropriado e principalmente, produtos certificados dentro das normas exigidas para a execução de pequenos procedimentos como este é fundamental a fim de evitar complicações e garantir que os resultados serão satisfatórios.



Sobre o Dr. Garabet



Especialista em Cirurgia Plástica, com 25 anos de experiência na prática cirúrgica. Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Member of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery.



Website: http://www.garabet.com.br