Sweet Hair e IEG criam programa de alto impacto para vendas

Muito mais do que uma empresa de cosméticos, a Sweet traz em sua essência uma ideologia inovadora e revolucionária. Após chegar a mais de 55 países com produtos autênticos, a marca quer levar toda a sua identidade e magia a outras pessoas apaixonadas por negócios. Em parceria com a IEG (Instituto de Engenharia e Gestão), a Sweet Hair desenvolveu o primeiro reality de vendas no mundo.



O programa Sweet Reality – Vendas de Alto Impacto teve início no primeiro sábado de abril (01), no Rio de Janeiro. Foram selecionadas 30 pessoas que passaram por um processo de Treinamento de Alto Impacto durante 45 dias. Os participantes vendem produtos reais, podendo chegar a 20 mil de comissionamento. Além disso, o grande vencedor poderá levar pra casa uma BMW 0KM.



Entre as celebridades que apoiam o projeto, destaque para quem conhece bem o que é integrar o elenco de um reality show. Como Kléber Bambam, Fabrício Amaral e Jaqueline Khury, que participaram da primeira, segunda e oitava edições da atração global Big Brother Brasil. Já Maytê Carvalho foi candidata de duas temporadas de O Aprendiz. Enquanto a apresentadora Amanda Françozo comandou o popular "Troca de Família", da Rede Record, em 2011.



A seleção foi feita através da divulgação de vídeos nas redes sociais e 60 pessoas foram selecionadas para uma sabatina, que também aconteceu na cidade carioca. Os 30 escolhidos para esse sonho são residentes da cidade do Rio de Janeiro ou Grande Rio.



A Sweet, junto à IEG, dão suporte e orientações necessários. As empresas levam a paixão pelo mundo business aos participantes e telespectadores.



"Esse reality é a oportunidade para crescimento e desenvolvimento profissional de cada um. Os participantes poderão conhecer o encantador mundo da beleza e alcançar muitos ganhos", afirma Fabiana Seixas, diretora comercial da Sweet.



Sobre a Sweet:

A Sweet Hair é uma paixão que virou business. A marca mais revolucionária do mercado de cosméticos foi criada em 2011. Tornou-se referência mundial no desenvolvimento de cosméticos com sensoriais únicos que visam saúde e satisfação de profissionais cabeleireiros e consumidores finais. Sweet é terceira palavra mais dita no mundo, que significa algo doce, agradável aos sentidos, à mente ou aos sentimentos. É tudo isso que a marca visa proporcionar a cada um dos envolvidos.



Sobre a IEG:

O IEG – Instituto de Engenharia de Gestão – é uma empresa que atua nas áreas de Inteligência de Mercado e Desenvolvimento de Pessoas, buscando sempre atender e ajudar corporações e profissionais a atingirem seus objetivos, seja qualificando colaboradores ou fornecendo informações de mercado de forma a auxiliar no processo de tomada de decisões.