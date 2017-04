Tattoo Show RS: maior convenção de tatuagem agita o final de semana em Porto Alegre

De sexta a domingo (7 a 9 de abril), no Edifício Garagem do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, os amantes e simpatizantes da tatuagem reúnem-se para a sétima edição do Tattoo Show RS, o maior evento de tatuagem do Rio Grande do Sul. Pelo menos 400 artistas participam da convenção que deve atrair um público de pelo menos nove mil pessoas de várias regiões do Estado e do país.



Há 20 anos no mercado da tatuagem, o organizador do Tattoo Show RS, Neto Tattoo confirma a programação intensa para este ano e reafirma que o mercado passa marginal à crise nacional. "A crise não afetou sobremaneira o crescimento do mercado da tatuagem, que alcança 20% ao ano em todo o país. Esse crescimento não é diferente na região Sul, onde contabilizamos vários eventos de tatuagem durante o ano e que atraem milhares de pessoas", destaca.



Em seu período de atuação, Neto observou não só o crescimento do mercado, mas sua transformação. "A tatuagem rompe cada vez mais as fronteiras do preconceito. Ele ainda existe, mas a profissionalização do mercado tem contribuído muito para quebrar o conceito marginal desse nicho de mercado. Os tatuadores se dedicam a cada vez mais em aperfeiçoar a técnica que optaram por atuar, viajam para intercâmbios profissionais em convenções de tatuagem em todo o mundo e mantém-se atualizados", aponta e acrescenta que o tatuado também conhece mais sobre a arte na pele. "É um cliente exigente e que gosta de exclusividade e qualidade do produto que está comprando".



O reconhecimento dos tatuadores passa necessariamente pelas convenções de tatuagem, onde são realizados os concursos que contribuem para dar visibilidade e alavancar os profissionais. No Tattoo Show RS 2017, os tatuadores participarão de concursos nas categorias Série Colorido, Série Preto e Branco, Black and Grey, Black Work, Fechamento, Neo Tradicional, New School, Realismo, Comics, Tribal, Aquarela, Fusion, Caligrafia, Colorido, Portrait, Old School, Oriental e Pontilhismo. Também serão premiadas as melhores tatuagens concorrentes da sexta-feira, sábado e domingo.

"Os vencedores receberão troféus desenvolvido pelo renomado artista plástico de Caxias do Sul, Ale Amorin, e prêmios como máquinas e kits de tintas", explica Neto ao frisar a qualidade dos trabalhos que participam das disputas. "A premiação do Concurso de Tatuagem coloca o profissional e seu estúdio num patamar diferenciado, o que atrai mais público, dá mais credibilidade e contribui para o crescimento do mercado".



Miss Tattoo RS

No sábado, 8 de abril, a Miss Tattoo RS 2016, Paula Leão, passa a faixa para a vencedora deste ano. O título da mais bela tatuada do Rio Grande do Sul será disputado por 10 candidatas que serão avaliadas pelos jurados nos quesitos atitude, estilo, beleza, simpatia, personalidade e ousadia, além, de logicamente, as tatuagens.



A novidade do concurso nesta edição do Tattoo Show RS é que a vencedora será automaticamente classificada para o Miss Tattoo Week São Paulo 2017, a maior convenção de tatuagem da América Latina.



O grupo de juradas será formado pela apresentadora da Rádio Farroupilha, Cris Silva, pela editora do blog ATL Girls da Rádio Atlântida, Juju Massena e pela modelo e Miss Tattoo de diversas convenções de tatuagem, incluindo a de São Paulo, Aline Cândido.



As finalistas são Patty Hillesheim, Amithis Weissheimer Antunes, Silvana Baziuk, Pati D. Cazanatto, Scheila Freitas, Ângela Luciano Pedrinho, Dafny Zanquetta, Laah Chaar, Bruna Klippel e Mariana Oliveira.



Principais atrações

A banda de punk rock Flanders 72, a clássica Tequila Baby, o rapper Guerreiro Poeta e Time Show, e a dupla Overdriver Duo, que se tornou grande sensação nacional e já teve mais de 15 milhões de acessos no Youtube em uma só música, são atrações confirmadas para o evento. Entre as apresentações culturais, Abadá (capoeira), Grazi Shazadi (dança do ventre) e o humorista Carmo, personagem do artista Hallorino Júnior, que apresentará seu stand up com paródias, imitações, personagens e muita interatividade.



Um dos casais mais exóticos da América Latina, Cruella e Johnny Falbo participam do 7º Tattoo Show RS. Reconhecidos pela autenticidade e criação dos próprios personagens, eles têm vários piercings e algumas modificações pelo corpo. Cruela tem caninos avantajados e definitivos e Johnny tem a língua bifurcada e implantes na cabeça.



Estrutura

Para atender os tatuadores e o público, o Tattoo Show RS 2017 organizou o espaço com praça de alimentação, para crianças, banheiros e stands com produtos e serviços como barbearia e comércio de diversos produtos diferenciados.



Horários e ingressos

O evento será realizado de sexta-feira a domingo (7 a 9 de abril), das 10 às 22h. Os ingressos de sexta custam R$ 15 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal), ou R$ 20 sem a contribuição do alimento. No sábado e domingo o ingresso custa R$ 20 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal) e R$ 25 sem a doação do alimento. O passaporte para os três dias de evento custa R$ 45 mais um quilo de alimento não perecível (exceto sal) e R$ 50 sem a doação do alimento. Crianças de até 10 anos, acompanhadas dos pais e apresentando documento, não pagam ingresso. O estacionamento no local do evento custa R$ 10 por dia.



Arrecadação de alimentos

Os alimentos arrecadados com a compra dos ingressos serão doados para o Banco de Alimentos de Porto Alegre, organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que beneficia anualmente pelo menos 250 instituições na capital gaúcha, o que equivale ao atendimento de 40 mil famílias/mês.



Serviço:

O quê: 7º Tattoo Show RS

Quando: 7 a 9 de abril (sexta, sábado e domingo)

Horário: das 10 às 22h

Local: Edifício Garagem do Estádio Beira-Rio - Av. Padre Cacique, 891 - Praia de Belas, Porto Alegre



Realização: Neto Tattoo Body Piercing

Patrocínio: Electric Ink

Apoio: Bio Resíduos |Banco de Alimentos de Porto Alegre | Gram Bier | SB Kids – locação de brinquedos | Tattoo 2Me | Rádio Atlântida | DJ Scorpion

Apoio Miss Tattoo RS: Tattoo Week SP | Pilaca | Isto é Piercing | Maffei Make-up | Nany Festa Fotografia | Billy Valdez





