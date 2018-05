Nova técnica no Brasil reconstrói aréola após câncer de mama e camufla estrias, manchas e cicatrizes

Falar de autoestima está longe de ser algo fútil. A autoestima é o julgamento que se faz de si mesmo. Pior que o julgamento feito em relação a outras pessoas é o julgamento que fazemos de nós mesmos. E quando a autoestima não vai bem muitos problemas podem vir com ela, um deles, a depressão!



Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde - OMS (2017), o Brasil está em quinto lugar no ranking mundial da depressão. São 322 milhões de pessoas com depressão, 5,8% dos brasileiros e 18% a mais do que há dez anos no mundo. Nesse cenário, temos fatores socioeconômicos, como pobreza e desemprego; ambientais, como o estilo de vida em grandes cidades; e comportamentais e de autoestima, como a insatisfação com a própria imagem.



Para Juliana Mendes, fisioterapeuta e fundadora da FT Camuflagem, cuidar da aparência externa está diretamente associado ao bem-estar interno. "Após atuar em muitos hospitais e clínicas, percebi que muitos tratamentos de estética corporal não satisfaziam ao que os clientes esperavam e isso causava um impacto muito negativo em suas vidas, de baixa autoestima, levando até a um processo depressivo gerado por um conjunto de fatores, como frustração, gasto financeiro, dor, tempo perdido e promessas sem resultados", explica a especialista.



Foi a partir daí que a fisioterapeuta começou a estudar novas técnicas não invasivas de dermopigmentação permanente, se inspirando em uma profissional do Canadá e, após muitos cursos na área com diversos profissionais do Brasil e, principalmente, após muita prática, criou a empresa FT Camuflagem, especializada em aumentar a autoestima das pessoas por meio de técnicas para reconstrução da imagem corporal.



"Todo nosso trabalho é baseado na quebra da tríade que compõe a dor física, emocional e psíquica do cliente. Sabemos que amenizando uma marca ruim no corpo físico, interferimos no aspecto psique-mente também", revela Juliana Mendes.



Os procedimentos da FT Camuflagem incluem Micropuntura Facial e Microagulhamento, cujo objetivo é amenizar as linhas de expressão já marcadas, manchas e melasma.



A Dermopigmentação Paramédica com Tatuagem é realizada pela FT Camuflagem e tem sido cada vez mais procurada, trata-se da camuflagem de marcas indesejadas, como cicatrizes, manchas, estrias e olheiras, por meio de um procedimento rápido, praticamente indolor e permanente.



E para as mulheres que passaram por um câncer de mama e precisam reconstruir a aréola, a FT Camuflagem realiza a Tatuagem Paramédica para Reconstrução do Complexo Aréolo Mamilar, o que aumenta a autoestima e devolve a feminilidade para a mulher.



"É satisfatório receber os agradecimentos das clientes depois de um procedimento, isso é o que faz meu trabalho valer a pena, ver pessoas felizes tendo um impacto significativo em suas vidas", conta a empresária.



Outra vertente da FT Camuflagem está nos cursos. Após muito estudo, investimento financeiro e muita dedicação, sua fundadora criou um único curso englobando tudo o que é necessário e essencial para o profissional poder começar a trabalhar nessa área. O curso é teórico e prático com supervisão e suporte após a finalização, com o objetivo de disseminar o conhecimento e atendimento por todo o Brasil e, futuramente, também pelo exterior! A agenda de cursos fica disponível pelo link www.ftcamuflagem.com.br/cursos/.



Sobre Juliana Mendes - Fundadora da FT Camuflagem (www.ftcamuflagem.com.br) em 2017, é fisioterapeuta e especializada em Acupuntura, Pilates, RPG método Souchard e Saúde da Mulher pelo Hospital Pérola Byington. Durante sua carreira profissional teve duas clínicas de Fisioterapia, trabalhou no centro de reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein, Clínica Patricia Prieto, Instituto Paulista de Canceorologia, entre outros. É apaixonada pela área da saúde e qualidade de vida! Acredita que com a vida atribulada que temos, com tantas atividades que são inevitáveis no nosso dia a dia, podemos, sim, cuidar do que nos move: nosso corpo! A FT Camuflagem foi criada pensando nisso, para proporcionar melhor qualidade de vida e autoestima às pessoas que sentem necessidade de camuflar alguma marca indesejada no físico. Marcas que começam no corpo físico e envolvem as esferas emocionais também. Para isso, se especializou na área, realizando o curso Camuflagem de Estrias com STRIINK, o curso Camuflagem de Olheiras no Centro de Estudos Folha Verde, de Mogi Guaçu, e o curso de Tatuagem Paramédica pelo Personalizze Escola de Formação.



SERVIÇO:

Site: www.ftcamuflagem.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/FT-Camuflagem-426656481116309/?ref=br_rs

Instagram: @ftcamuflagem

E-mail: contato@ftcamuflagem.com.br

WhatsApp: (11) 9 4446-6789





