Técnica inovadora para combater a acne Depilacne, a depilação de cravos

O Spa Jaó, clínica de estética especializada em tratamentos faciais é uma referência em Goiânia, e atua na cidade desde 2011, conquistando milhares de clientes satisfeitos. Seus tratamentos são considerados os mais eficientes da cidade e os métodos inovadores utilizados garantem resultados nunca antes encontrados.



Por isso, o Spa Jaó resolveu oferecer uma solução feita sob medida para quem sofre com pele acneica. Com o intuito de oferecer opções ainda mais eficientes e o que há de mais moderno e inovador na área da beleza, a equipe da clínica desenvolveu um método diferenciado para acabar com os cravos, este problema que atinge homens e mulheres de todas as idades e que não é nada fácil de ser resolvido.



Trata-se da Depilacne, uma técnica inovadora baseada nas últimas tendências do universo dos cosméticos internacionais, que tem como objetivo a remoção de cravos, de forma rápida e prática.



O método Depilacne é uma exclusividade do Spa Jaó de Goiânia e nome vem da junção das palavras Depilação e Acne, porque esta tecnologia inclui o uso de uma máscara específica capaz de puxar os cravos, ou seja, pela raiz.



Como o método Depilacne funciona



Especialistas na área de cosmética facial do Spa Jaó, que há anos atuam na área da beleza, conseguiram desenvolver uma máscara negra especial que possui os melhores produtos do mercado. Por isso, a máscara é capaz de alcançar uma performance muito superior das soluções semelhantes encontradas no mercado atualmente.



São utilizados somente ativos especiais, que incluem características emolientes que ajudam a amolecer os cravos e abrir os poros para que a retirada dos cravos aconteça mais facilmente. O profissional prepara a pele, aplica uma quantidade específica da máscara preta Depilacne e após um tempo determinado de acordo com cada paciente, retira o produto vagarosamente, deixando a pele macia, rejuvenescida e livre de cravos.



Esta é a principal vantagem deste método com relação às opções que também focam na remoção de cravos da pele acneica. Ao invés de utilizar técnicas invasivas, a máscara acalma a pele e trata ao mesmo tempo.



Para que o tratamento seja finalizado com perfeição, é indicado que o paciente faça pelo menos 5 sessões, quantidade que pode variar de acordo com cada pessoa. Em casos de pele acneica grave, podem ser indicadas mais sessões.



As sessões podem durar até 1 hora e durante este tempo o paciente pode aproveitar o momento para relaxar e descansar da correria do dia a dia ouvindo a seleção musical especial do Spa Jaó.



Depois da retirada da máscara, o paciente ainda recebe um tratamento de diferenciado com o objetivo de cauterizar a pele, com o intuito de fechar os poros novamente e evitar que impurezas e novos cravos se formem.



Vantagens em fazer o tratamento Depilacne no Spa Jaó



Optar por realizar o tratamento da pele acneica dentro de uma clínica estética facial é a forma mais segura de garantir um procedimento eficiente e bem feito. Além do mais, a equipe do Spa Jaó é reconhecida em toda Goiânia e região por sua competência e pelo uso exclusivo de produtos de altíssima qualidade, totalmente seguros para o bem-estar de seus clientes.



Cuidar da pele é coisa séria e qualquer problema ou aplicação de aditivos mal realizada pode ocasionar manchas, alergias e reações adversas. No Spa Jaó você realiza a Depilacne de forma segura, com total higiene e assepsia e ainda conta com uma finalização especial de cauterização para agilizar o processo e garantir a saúde e a beleza de sua pele.



A clínica possui 6 salas de atendimento, ambiente confortável e acolhedor e conta somente com profissionais altamente competentes e especializados em suas áreas de atuação.



Para saber mais informações a respeito do procedimento de remoção de cravos Depilacne, entre em contato imediatamente com a equipe do Spa Jaó. Os consultores de beleza da clínica ficarão felizes em atender a todos os seus clientes, retirar as dúvidas e explicar mais detalhes a respeito desta técnica diferenciada.



Serviço:

Spa Jaó – a melhor limpeza de pele do Brasil

Local: Alameda Pampulha - S/N -Quadra , 25 – Goiânia – GO

Atendimento das 9h às 17h, com horário marcado

Contato através do número: (62) 98409-2525