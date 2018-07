Técnicas de criofrequência e criolipólise crescem como alternativa no setor de estética

Mesmo com a instabilidade financeira que se encontra o país, o setor de beleza não se deixou abalar, e ainda é o segmento que oferece diversas opções para muitas pessoas que não abrem mão de ter o corpo perfeito. Para alcançar esse sonho, elas buscam por procedimentos cirúrgicos como a plástica.



Atualmente, existem técnicas de tratamentos estéticos que dispensam o uso dos bisturis, ou seja, evita levar o paciente para a mesa de cirurgia. De acordo com estudo de 2016 realizado pela ABIHPEC e pelo Instituto FSB, o Brasil é considerado o terceiro maior mercado consumidor do segmento de beleza e estética mundialmente.



As pesquisas apontam que o país teve aumento de 4,6% em comparação ao ano de 2015 e a previsão que se tem referente ao período é que até 2020 o aumento acumulado alcance 14,3, média de 2,7% ao ano.



Como mencionado anteriormente, hoje o setor de beleza e estética oferece várias opções de tratamentos como a criofrequência e a criolipólise que têm se destacado entre os melhores procedimentos, por oferecerem resultados satisfatórios sem expor o paciente em situação de risco.



Novas técnicas usadas nas clínicas para tratamentos estéticos



Criofrequência



A nova tecnologia age por meio da ação conjunta do frio e do calor com a ajuda de um aparelho de ponteira altamente congelada, que por sua vez resfria a superfície da pele a -10ºC, em seguida ondas eletromagnéticas criam calor de 60ºC, que penetram nas camadas mais internas da pele.



Esse processo provoca choque térmico no organismo, tornando instável o metabolismo, rompendo as células de gordura, levando-o a produzir novas fibras de colágeno e elastina.



Criolipólise



A criolípolise é a técnica utilizada para diminuir as gorduras por meio de uma única sessão, ou seja, o aparelho de criolípolise tem funções que permitem a redução da gordura por conta do resfriamento das células, podendo ser feito novamente após três meses.



Powershape



É um equipamento que une três tecnologias, sendo sistema de sucção, luz de led e radiofrequência. Seu principal objetivo é fazer aumentar o metabolismo da gordura e incentivar o colágeno, melhorando a pele e os contornos do corpo. Ideal para quem quer tratar a celulite e flacidez.



Equipamentos adequados e de boa qualidade podem ajudar nos tratamentos de beleza estética



Como é possível observar, o mercado da beleza passou longe da crise, ou nunca conheceu o termo. Independente da situação econômica do país, o setor segue crescendo a cada dia. A busca pela estética perfeita tem sido bastante frequente.



Por esse motivo, gestores de diversas clínicas do segmento estão buscando aperfeiçoar tanto em técnicas de tratamentos como nos equipamentos que devem ser de boa qualidade, seguros e de alta tecnologia.



Apesar do setor não conhecer a palavra crise, ele enfrenta a competitividade dos concorrentes. Não basta entender do assunto, mas é preciso ter o melhor equipamento e a melhor técnica para oferecer aos seus pacientes. Dessa forma, o ideal é investir sempre nos melhores equipamentos para montar ou renovar sua clínica.



A HS MED é uma empresa especializada diferentes modelos de aparelhos de estética, como aparelhos de criolipólise, aparelho de radiofrequência, vapor de ozônio, aparelho de lipocavitação, carboxiterapia, assim com muitos outros, todos certificados pela ANVISA e pelo INMETRO, atendendo em todo o território brasileiro.





Website: https://www.hsmed.com.br/