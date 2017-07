Tecnologia é aliada da hidratação nos dias frios

Com a temporada dos ventos frios, a pele é a primeira a sofrer os danos das ações do tempo. Fatores extrínsecos e intrínsecos como sol, má alimentação e desidratação contribuem para o aumento da sensibilidade da pele.



A queda da temperatura favorece a perda da água e oleosidade da cútis, o que a torna ressecada e esbranquiçada. Esta desidratação ocorre em camadas mais superficiais, mas também na derme, camada que dá sustentação a pele. Esta alteração causa o incômodo e a sensação de estiramento muito comuns no rosto, pescoço e colo.



É importante cuidar da pele e investir em procedimentos estéticos que garantam a hidratação e que estimulem a produção de colágeno, como o peeling de cristal e de diamante, que promovem a renovação celular da epiderme. O equipamento Dermo Crystal da HTM é indicado para a microdermoabrasão, tanto facial quanto corporal.



A consultora científica da HTM Patrícia Lopez diz que o procedimento de esfoliação é essencial neste período. "A esfoliação elimina células mortas da camada superficial da pele e resulta em uma renovação celular. Após o processo, a pele fica mais sedosa, macia e pronta para receber a hidratação".



Outro tratamento complementar e ideal para garantir o viço e brilho da pele na estação é a fototerapia. O LED azul tem ação hidratante e oxigenante, que promove a iluminação facial, além do efeito clareador. O Fluence é um equipamento de fototerapia com a mais alta tecnologia para tratamentos estéticos através de LED e Laser. Este é um tratamento não-térmico, não-invasivo, indolor e seguro.



O resultado da combinação dos procedimentos resulta em um efeito potencializado e ainda mais eficaz no tratamento.



