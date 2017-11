Uma tecnologia que destrói as células de gordura sem tocar na pele

Foram quase 5 anos de pesquisas desenvolvidas por especialistas de instituições renomadas de diferentes partes do mundo. Pesquisadores dos Estados Unidos, Alemanha, Bulgária, entre outros, utilizaram vários métodos de análise e avaliaram os resultados da Radiofrequência seletiva sem contato usada pelo BTL Vanquish, no tratamento da gordura.



O BTL Vanquish é um aparelho indicado pelos médicos para melhorar o contorno corporal e consegue eliminar mais de 40% de gordura sem encostar na pele do paciente. A tecnologia de radiofrequência seletiva sem contato realiza a apoptose da célula de gordura induzindo-a entrar em processo de morte natural pelo calor.



Os estudos internacionais sobre o uso do BTL Vanquish serão apresentados no dia 30 de novembro, no Sheraton WTC Hotel, na região do Brooklin, em São Paulo. Eles vão comprovar que as reduções de medidas já começam a ocorrer na primeira sessão, sem efeitos colaterais e com resultados duradouros, de pelo menos 4 anos, de acordo com um dos estudos.



"O que mais chamou a atenção é que o BTL Vanquish não ataca só a gordura localizada mas também a gordura difusa, aquela que fica espalhada pelo organismo", afirma a dermatologista brasileira Luciana Lourenço, que teve acesso aos estudos internacionais e estará presente no evento.







Serviço



Evento: VANQUISH ON TOP



Quando: 30 de novembro de 2017



Horário: 17 às 20h



Onde: Sheraton São Paulo, WTC Hotel



Endereço: Av. das Nações Unidas, 12559 - Brooklin Novo, São Paulo - SP