Tecnologia Laser é opção definitiva para tratamento da saúde íntima feminina

O Brasil é campeão mundial em cirurgias plásticas íntimas, de acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). Em alguns casos, porém, a correção de alguns problemas que abalam a autoestima da mulher pode ser obtida com tratamentos no consultório médico, por meio de tecnologia que utiliza LASER. São os casos de atrofia vulvovaginal, ressecamento vaginal e combate à incontinência urinária, incômodos muito comuns na fase pós-menopausa e que atrapalham consideravelmente a vida sexual feminina.



"Procedimentos a LASER têm alta taxa de sucesso e satisfação de pacientes, pois é indicado para graus leves a moderados de incontinência urinária e atrofia genital. Utilizando um espéculo especial e duas ponteiras adequadas para a região, o aplicador dispara os feixes do LASER em toda a extensão do canal vaginal", explica a ginecologista Valéria Guerra.



Atrofia vulvovaginal

A atrofia vulvovaginal é a situação cujos tecidos vulvovaginais tornam se finos, delgados e frágeis. Isso causa desconforto, dor na relação sexual, odor vaginal e problemas secundários como infecção urinária. O tratamento da atrofia deve ser individualizado. Por exemplo, é possível recorrer a hormonioterapia e alcançar bons resultados, porém, essa maneira de amenizar o problema já se torna impeditiva em mulheres com risco de neoplasias, especialmente o câncer de mama. Em casos assim, o LASER se destaca como única alternativa aceitável.



A tecnologia LASER ATHENA, da plataforma brasileira mais vendida no mundo ETHEREA-MX®, realiza o procedimento que restaura a espessura da parede vaginal e da vulva. ATHENA incorpora um procedimento minimamente invasivo que, aliado a um método de tratamento revolucionário que promove a melhoria da saúde da mulher, atua com precisão, segurança e eficácia. O equipamento emite LASER fracionado Er:YAG 2940 nm, o que permite que a aplicação seja amplamente controlada pelo médico, entregando a energia de forma muito mais precisa na mucosa íntima, pequenos/grandes lábios e região da virilha.



De acordo com a ginecologista Dra. Valéria Guerra, o ATHENA é considerado um procedimento minimamente invasivo, não requer anestesia, é seguro, rápido e fácil. "O calor do LASER promove aumento das células e estimula a produção de colágeno. Dependendo do grau da atrofia, estabelecemos o número de sessões. Serão sempre em maior quantidade, quanto mais tempo de instalação da atrofia", comenta a médica.



Ressecamento vaginal

Já o ressecamento vaginal é outro transtorno muito comum, principalmente quando os hormônios femininos se esgotam definitivamente como na menopausa e nos distúrbios de tireóide ou de forma temporária durante o período pós parto e de lactação. "A terapia a LASER pode então ser indicada isolada ou associada a medicamentos intravaginais como promestriene, estriol, etc. As sessões de LASER vaginal são de duas a três com intervalos de seis semanas e podem ser sugeridas manutenções anuais. As pacientes gostam muito desse efeito em especial as que já haviam tido insucessos terapêuticos em outros tratamentos", cita a ginecologista.



Incontinência urinária

A incontinência urinária também acomete algumas mulheres e possui múltiplas causas. De acordo com a Dra., um estudo detalhado dos motivos que levam a perder urina deve ser instituído nas pacientes com os sintomas. Se constatado problema neurológico, chamada de bexiga hiperativa, requer tratamento clínico, com medicamentos. Por outro lado existe a perda de urina por motivos anatômicos como lesão de tecidos de sustentação da bexiga por partos vaginais. Nesse caso o tratamento será cirúrgico. Porém, existe ainda uma terceira possibilidade que estimula o colágeno ao redor da uretra e nos pilares da bexiga. Nesse último o LASER entra como excelente coadjuvante e soma-se às técnicas cirúrgicas consagradas para aumentar sua eficiência. "Com disparos efetuados em sequência, a uretra torna-se mais eficiente, sem causar extravasamentos. O LASER genital é um procedimento de baixa incidências de complicações, indolor para a maioria e realizado em ambiente de consultório, dispensando internação ou anestesia. O que é muito relevante em mulheres idosas, portadoras de doenças crônicas com contraindicações anestésicas ou cirúrgicas", conta Valéria.



Tratamentos de saúde íntima feminina focados em estética

Além dos tratamentos focados na saúde íntima feminina, também existem tratamentos focados na parte estética. Em algumas mulheres, a virilha e a região genital apresentam uma coloração escura, depois de partos, após uso de suplementos esportivos ou após depilação com cera. Essa situação pode muitas vezes constranger as mulheres, que sentem vergonha ao frequentar praias e piscinas. O LASER genital pode executar o clareamento, especialmente em associação com Peelings e Luz Pulsada. Também pode eliminar lesões indesejáveis verrugas ou pequenos tumores vasculares.



Também na lista de tratamentos íntimos estéticos a LASER está o rejuvenescimento vaginal. Muito valorizado pelas pacientes entre 30 e 40 anos, processo devolve a autoestima. Outro grupo que procura a médica é a mulher portadora de Síndrome do Alargamento Vaginal. Mesmo sem ter parto vaginal, a flacidez impede o relacionamento sexual prazeroso. Mulheres que se recuperam de cirurgia bariátrica, por exemplo, são muito acometidas. "Elas passam por muita perda de peso e consequentemente flacidez. É muito gratificante trazer a normalidade, elas ficam muito agradecidas", diz a Dra.



Deve ser aguardado um período de 30 dias entre as seções para que o estímulo térmico nos tecidos se manifeste em forma de espessamento da mucosa e produção de colágeno e elastina. Em até 7 dias após a aplicação a paciente já pode voltar a ter relações sexuais.



A plataforma ETHEREA-MX® foi totalmente desenvolvida e é produzida no Brasil pela VYDENCE Medical em planta própria, na cidade de São Carlos (SP). Além de garantia e agilidade de assistência técnica, a produção nacional permite a imediata troca de componentes, sem necessidade de importação. Esta tecnologia hoje é exportada para América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e Oceania, consolidando seu espaço como marca de valor, confiança e alta performance. A fábrica de São Carlos conta com as certificações ISO 13485 e ISO 9001.