Tecnologia para tratar gordura localizada e flacidez simultaneamente é a nova tendência para o verão

A estação mais aguardada do ano chega com uma novidade que promete agitar o verão e deixar os corpos em forma rapidamente. A empresa que lançou a primeira radiofrequência para contorno corporal inova mais uma vez e lança no mercado brasileiro uma nova tecnologia que já está sendo considerada "a nova geração de contornos corporais". Desenvolvida pela Alma Lasers, gigante mundial de equipamentos com fins estéticos e dermatológicos, a tecnologia Sonotrodo Vetorial está presente na ponteira Ultra Speed, do PRIME, equipamento comercializado no Brasil pela LBT Lasers. A nova plataforma leva apenas 20 minutos para tratar, com eficácia e ao mesmo tempo, tanto a gordura localizada quanto a flacidez.



As chamadas ondas sonoras vetoriais do Ultra Speed representam 3 tipos diferentes de ondas de ultrassom. Elas atuam simultaneamente sobre a área tratada realizando uma espécie de "lipo" não invasiva com eficácia e homogeneidade nunca antes atingida. O tratamento é linear e não focal, alcançando as células adiposas seletivamente em todas as profundidades e rompendo suas membranas celulares. Esse rompimento esvazia ou deforma as membranas que, na sequência, sofrem o mecanismo de apoptose, que é a morte programada das células de gordura.



O calor intenso gerado pelas ondas sonoras vetoriais induz à vasodilatação local e ativa os fibroblastos, que estimulam a produção de novas fibras de colágeno. Uma das principais vantagens dessa nova plataforma é que não é necessário usar uma outra tecnologia para complementar o tratamento. É isso que torna a nova tecnologia mais rápida e avançada em relação à técnica mais comum atualmente que é a criolipólise, que só atua na gordura mas não trata a flacidez.



A Nova plataforma PRIME traz ainda outras ponteiras que podem ser acopladas ao equipamento. Uma delas é a ponteira Tune Body indicada para complementar o estímulo da produção do colágeno mais superficial. É uma ponteira estacionária e de muito fácil aplicação.



No Brasil desde 2003, a LBT Lasers trabalha com soluções inovadoras para profissionais médicos, disponibilizando equipamentos de alta tecnologia, além de treinamentos e cursos que garantem o funcionamento correto dos sistemas, garantindo a satisfação dos pacientes.



Atualmente, é uma das mais conceituadas distribuidoras de equipamentos médicos dermatológicos do País, além de contar com uma assistência técnica de alta qualidade e agilidade no atendimento.



