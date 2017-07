Temakeria Makis Place incrementa cardápio de inverno e apresenta quatro novidades

A Temakeria Makis Place, rede com quase 100 restaurantes distribuídos pelo Brasil, incrementa o cardápio de inverno e traz quatro lançamentos aos apreciadores da culinária oriental. Servidos quentes, os pratos buscam proporcionar aos consumidores experiências gastronômicas diferenciadas.



Entre as novidades da marca estão o Poke Crunch, novidade no Brasil e também tendência no mercado americano. O cliente escolhe uma base e até quatro complementos. Há diferentes possibilidades de recheio, como cubos de salmão empanados e fritos. O NiguiCrunch é uma porção com quatro unidade recheada com shari, salmão e empanado.



Já o Makis Ball é uma porção com quatro unidades e traz salmão recheado com cream cheese, cebolinha e molho spicy souce. Por fim, o Temaki Gourmet, que reúne salmão, abobrinha, nachos, cream cheese, cebolinha e servido com tare. A novidade, servida quente, possui cerca de 230 calorias.



Promoção de inverno também traz vantagens aos clientes



Ao escolher três guiozas ou cinco sashimis de salmão, e uma das mais de cem opções de temakis no cardápio, ou, então, um Poke Crunch e quatro Uramakis, o cliente pode escolher qual novidade da marca irá saborear gratuitamente: o Nigui Crunch, o Makis Ball ou o Temaki Gourmet.



A marca também traz uma novidade para quem aprecia o tradicional Missoshiro, muito consumido nos dias mais frios do ano. Ao comprar um temaki e também escolher um Makis Burguer – sushi em forma de hambúrguer exclusivo da rede - ou meio Yakissoba, ou, ainda, dois temakis e um refrigerante, o cliente ganha a tradicional sopa japonesa.

Website: http://www.makisplace.com.br