Tendência mundial de cosméticos halal é impulsionada pelos componentes naturais e boas práticas de produção

Uma das principais tendências do mercado cosmético mundial é o consumo de produtos com fórmulas mais naturais e menos industrializados. Esses benefícios são encontrados também nos cosméticos halal, desenvolvidos em acordo com os preceitos muçulmanos, ou seja, não contêm álcool ou matérias-primas derivadas de alguns animais, como insetos e porcos. O segmento movimentou U$ 20 bilhões em 2014 e esse valor deve dobrar até 2019, chegando a 6% do faturamento global de cosméticos, segundo a TechNavio, empresa especializada em análises setoriais.



Os fabricantes desse tipo de cosmético recebem a certificação HAS 23.000, que atestam a ausência dos ingredientes proibidos e a obtenção ética de insumos cárneos de caprinos, aves, bovinos e ovinos. O processo halal atende toda a comunidade islâmica, cerca de 1.6 bilhões de pessoas, sendo considerada a segunda religião com mais adeptos no mundo. O contingente representa 23% da humanidade e, em 23 países, supera 90% da população.



Preparado para a crescente demanda dos cosméticos halal, o Brasil é uma das apostas de desenvolvimento do setor. Veja neste vídeo, produzido pela FCE Cosmetique, o que são estes cosméticos, sua representatividade mundial e chegada no território brasileiro. O tema também será discutido no Congresso que ocorre dentro do evento, no dia 23 de maio. Confira no vídeo abaixo:



https://www.youtube.com/watch?v=lDvyOgDyvXs



