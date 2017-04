Tendência outono/inverno 2017: mix de anéis

Que a vibe do "street style" pegou em tudo você já deve ter notado, mas o que nem todo mundo percebeu é que os mixes de anéis também chegaram pra ficar — principalmente nos últimos meses. E não é só isso. A ideia é misturar anéis com as mais variadas formas, tamanhos e texturas — que estão sendo projetados para até cinco dedos. E pra você ficar por dentro de todas as novidades, separamos alguns dos anéis mais desejados do momento. Se liga só!



Anéis solitários, não é mais coisa de noivado



Se você acha que os anéis de pedra única só podem ser usados em ocasiões como noivado e presente para bodas está muito enganada. Ok, pode até ser que isso seja verdade, mas não é mais a única. Os anéis de pedra única tem se tornado acessório-desejo de muita gente e é claro que ele também tomou conta de um dos dedos na vibe do mix de anéis. Na maioria das vezes, os anéis de pedra única são usados nos dedos indicador, médio e anelar.



Anéis Zig Zag



Você já ouviu falar dos anéis zig zag? Não? Então prepare esse seu coraçãozinho para a melhor criação de todos os tempos. Os anéis zig zag são, nada mais nada menos, anéis simples, com um design inovador e que encaixam perfeitamente no dedo — formando uma espécie de V quando colocado.



Anéis quadrados



Outra opção de peça para incluir no seu mix de anéis, são os anéis quadrados. Os anéis quadrados são uma opção linda, simples e superversátil. Pode ser misturado com os mais diversos modelos de anéis e nunca vai ter tempo ruim para usá-los.



Anéis de falange



Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre os anéis de falange. Simples, pequeno, delicado, mas nada discreto. O anel de falange carrega em si requinte com um estilo único. E o melhor, a maioria dos anéis de falange podem ser ajustados — fazendo com que todo mundo possa usar e abusar deles. A dica para esse tipo de anel é combiná-lo com outros modelos de anéis discretos, tais como os de pedra única e design liso.



