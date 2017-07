Tendência: pincéis ovais na Professional Fair 2017

Os últimos lançamentos em pincéis para maquiagem vieram com uma grande novidade: o formato oval. A marca de pincéis internacional, NewFace Brushes, apresentará na Professional Fair - uma das feiras de beleza mais relevantes no Brasil - a sua linha de pincéis ovais, entre outras novidades em pincéis. Muito provavelmente você se deparou ao navegar nas redes sociais com imagens e vídeos destes produtos que viraram uma verdadeira febre, tanto para os profissionais da maquiagem, quanto para as blogueiras e apaixonadas por make-up.



Os pincéis ovais contam com um design ergonômico que oferece maior conforto e estabilidade na hora de aplicar os produtos, tanto no processo de automaquiagem quanto no uso profissional, além disso, contam com cerdas mais densas e macias, resultando em um acabamento perfeito que evita o desperdício de produto, podendo ser usado para aplicação de makes em pó, liquidas e cremosas.



Para quem pensa que os pincéis devem ser usados apenas na preparação da pele a boa notícia é que existem modelos para todas as necessidades: desde a pré-maquiagem com creme hidratante até a make dos olhos e aplicação do batom.



O maquiador Henrique Mello, representante da marca NewFace Brushes, que lançou no último ano diversas opções de pincéis ovais no Brasil, declara que o modelo do qual ele mais gosta é o Large Powder Brush, o maior pincel da coleção. "Com ele eu consigo espalhar a base com agilidade, fazendo a uniformização da pele de forma muito mais rápida. Eu acho todos incríveis principalmente para fazer contorno, mas os que eu acho indispensáveis mesmo são o maior, o médio e um pequeno, para fazer os detalhes.", afirma o maquiador profissional.





Website: https://newfacebrushes.com