Tendência do verão 2019: confira os cortes de cabelo que estão em alta

O fim do ano já está aí e as altas temperaturas indicam a chegada do verão, estação mais quente do ano e também a pioneira em lançar novidades para as madeixas. Especialmente os modelos mais curtos que costumam bombar e empoderar ainda mais as mulheres. Para aquelas que não deixam de acompanhar a moda, a tendência do verão 2019 é apostar no natural. A previsão é que os cabelos soltos, leves e cheios de personalidade cheguem arrasando.



Nas últimas temporadas, um corte que fez bastante sucesso foi o long bob, que tem comprimento médio com pontas que se sobressaem na frente. Seguindo a mesma ideia, o wavy bob é uma atualização que promete conquistar. Com um ar mais despojado e perfeito para quem busca modernidade, ele resgata a essência do bob, com as ondas. Já para as mulheres que preferem um corte com a base reta, a tendência do verão 2019 é o Blunt cut. A ideia é que o cabelo fique na altura dos ombros, mas que pode variar de acordo com o gosto, sendo a principal característica a base reta. Adaptável a todos os tipos de fio, a franja também costuma acompanhar, o que fica muito bonito.



Àquelas que se sentem atraídas por coloração, também tem novidade chegando, a tendência do verão 2019 para cabelos tingidos é o ruivo. Se esse já é um desejo antigo, talvez agora seja o momento de arriscar. Seja em mechas ou em toda a madeixa, os diferentes tons têm sido muito procurados, principalmente o ruivo nude, que traz naturalidade e sofisticação. Da mesma forma que o wavy bob, o ruivo também traz um aspecto jovial e é bastante indicado para mulheres que buscam algo mais leve. Ambos, inclusive, podem fazer uma perfeita combinação.



Ainda falando em coloração, o loiro nunca sai de moda e o cabelo platinado é sucesso em qualquer estação, para este verão não seria diferente. A grande aposta é no fundo acinzentado e que deverá ser o queridinho da maioria das mulheres. A mesclagem de nuances mais claras e escuras também podem resultar em um cabelo poderoso e com muito estilo. Independentemente do corte e da cor escolhida para mudar o visual, as madeixas com aspecto natural são a principal tendência do verão 2019. A preocupação em cortar radicalmente os fios também acabam impedindo muitas mulheres de seguirem o que está na moda, mas para evitar esse tipo de problema, é importante saber que existem alternativas.



Muitas vezes o grande problema em transformar o corte de cabelo é o receio de ficar por muito tempo sem conseguir fazer um penteado ou mesmo com saudade dos fios longos. Mas, se essa for a preocupação, os apliques são ótimas alternativas. Assim, não é necessário se privar de seguir a tendência do verão 2019. Aproveitar cada época do ano para apostar em mudanças é importante para levantar a autoestima, por isso, buscar alternativas para os empecilhos que possam surgir no caminho, certamente irá permitir transformações importantes!



