A tendência Verde para aparelho de jantar, copos e mesa posta

O verde é uma tendência bem forte para o ano de 2017. Seja qual for a área: moda feminina, joias e brilhantes, decoração de interiores e tantas outras, o efeito verde já garantiu seu espaço. Funcionando praticamente como uma declaração dessa importância é a aposta da Pantone no tom de verde Greenery para este ano. E essa predominância do tom também acontece na mesa posta, quando o verde chega também à mesa.



Acompanhando de perto as principais novidades do mercado, na RS Casa, esta tendência também se faz presente em modelos graciosos de aparelhos de jantar, copos, taças e mesa posta. Algumas dessas opções combinam com diferentes situações e transformam a decoração com sua vivacidade.



Aparelho de jantar Cerâmica Melancia



Delicioso à primeira vista, este aparelho de jantar é uma verdadeira pintura quando posto à mesa. As peças possuem um excelente equilíbrio entre os tons utilizados com a combinação do verde com o tom rosado e as singelas pintas pretas marcando os caroços da fruta. A criação da coleção é autoria da designer Fernanda Zarif, que usou a fruta, que carrega significados que estão entre a beleza, leveza, frescor e vivacidade, para estampar um belo conjunto de cerâmica.



Coleção Arara Azul



Com a bela ave estrelando a coleção, a beleza dos tons azuis e verdes presentes nas peças deste aparelho de jantar faz com que a decoração tenha um aspecto acalentador, pacífico e muito bonito. As peças são delicadas, com desenhos finos e cores que seguem essa mesma linha. O resultado é um conjunto que pode ser usado em ocasiões em que é preciso manter as energias e vibrações positivas, com um tema sereno e ao mesmo tempo vivaz. As peças presentes na coleção.



Copos, taças e mesa posta



A RS Casa também conta com uma infinidade de produtos que utilizam o tom verde para complementar a decoração: as peças vão desde travessas e sopeiras, passando por taças, jarras e saladeiras que exibem variações da cor com muita classe e elegância. A quantidade de produtos permite que muitas opções de composições sejam criadas, utilizando praticamente qualquer tema e estilo.



