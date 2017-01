A tendência de versatilidade na moda fitness

Com o crescimento do número de praticantes de atividades físicas no Brasil, e do aumento da atenção aos cuidados com a saúde e bem-estar, na rotina de homens e mulheres, é cada vez maior o número de marcas de confecções fitness que investem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico na criação de peças e coleções.



Segundo dados do Sebrae Inteligência Setorial de 2015, um estudo realizado por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), quando perguntados sobre qual tipo de tecnologia considera mais útil em roupas esportivas, mais da metade dos entrevistados – 64% –, apontam o conforto térmico em primeiro lugar. Outras tecnologias aplicadas aos fios como ação bactericida, compressão e proteção UV (radiação ultravioleta), ficaram empatadas na preferência de "utilidade".



Ainda de acordo com o Sebrae Inteligência, entre as principais atividades físicas, estão as praticadas nas academias, como a musculação e o crossfit, que reúne cada vez mais adeptos. Nas praias, os esportes mais populares são o futebol de areia, o vôlei de praia, o frescobol (espécie de tênis de praia), o surf e o kitesurf (esporte aquático que utiliza uma pipa e uma prancha para movimento).



Seguindo essa tendência de versatilidade da vida moderna, a marca Abusy vem acompanhando o cotidiano de homens e mulheres que buscam qualidade e conforto na rotina de trabalho e prática de atividades físicas, aliando segurança, mobilidade e design exclusivo. A Abusy é uma marca de Moda Fitness criada e desenvolvida com base na experiência de 20 anos no mercado de moda esportiva. A empresa possui fábrica no Rio Grande do Sul, com sede e Show Room na Rua Padre Chagas, bairro Moinhos, em Porto Alegre.



Os tecidos exclusivos de alta compressão possuem a estrutura mais compacta e firme, que exerce uma pressão uniforme sobre o corpo, protegendo e firmando a musculatura, além de garantir maior conforto e equilíbrio térmico. As peças da Abusy são projetadas especialmente para a prática de exercícios sob a exposição direta ao sol, proporcionando também maior controle de temperatura e transpiração.



A Abusy trabalha com estampas digitais, um processo de tecnologia avançada que permite a impressão de milhares de cores, vivas, garantindo qualidade de tons e fidelidade de imagens. Essa técnica mantém sua peça sempre nova e com a mesma qualidade por mais tempo.



O comprometimento com o bem estar de clientes do mundo masculino e feminino, fez com que a Abusy criasse um modelo de negócio único, baseado na pesquisa, criação e aperfeiçoamento de diversas peças fitness, como leggins, tops, blusas e casacos, que dão suporte adequado para a prática de esporte e atividades físicas, aliando moda e versatilidade.

Website: http://www.abusy.com.br/