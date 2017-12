Tendências de Cortes e Penteados Masculinos em 2018

Em 2018 vamos continuar com muito raspados nas laterais, que pode ser até a máquina zero, subindo reto até o topo da cabeça. O que muda é a forma de pentear, que seria uma nova versão do espetado, deixando os fios mais texturizados com pomadas secas ou com muito brilho lembrando o uso de gel, com mechas bem marcadas e definidas, modelo Spiky.



Há também a versão Ceasar, seguindo o mesmo corte nas laterais com o topo muito curto e franja bem reta, estilo grego romano.



Dá para apostar na mistura dos dois estilos também, que seria uma versão não tão curta com franja bem reta.



Sobre Gilberto Cabeleireiros



O profissional das tesouras Gilberto Mello, iniciou sua brilhante carreira como barbeiro na Aeronáutica na cidade de Pirassununga em 1967. Ainda como um expert na arte das navalhas, migrou para São Paulo e continuou a desempenhar sua arte na Polícia Militar e seu primeiro emprego como barbeiro na cidade em salões de beleza foi no Salão Olido, no centro da capital.



Já possuindo uma vasta clientela e sendo reconhecido no mercado, Gilberto então atuou no Salão Orlando´s na Alameda Tietê e não demorou muito para que inaugurasse o próprio salão em 1978 com 5 funcionários. Mudou então para a Rua da Consolação em um espaço de 350 m2 onde permaneceu por 33 anos.



Sempre com uma poderosa veia empreendedora, Gilberto finalmente conquistou um espaço em pleno bairro Jardim Paulistano, área nobre de São Paulo, com 1.126 m2 de área construída e atualmente conta com uma equipe de 50 renomados profissionais. Seu nome também foi aplaudido pelo mundo em campeonatos de cortes e penteados no Chile, Argentina, França, Colômbia e Costa Rica onde conquistou títulos como Campeão das Américas (Argentina), Sul Americano (Chile), Tricampeão Mundial (Paris), Campeão dos Campeões (Brasil) e Prêmio Ícone da Profissão (Hair Brasil).







Tendencias: Gilberto Cabeleireiros

Foto Ilustrativa: Raissa Santana (Ex-miss Brasil)

Texto: Zezinho Dinavah

