Tendências para o mercado de beleza 2017

Os setores responsáveis por produtos de beleza e prestação de serviços estéticos prometem grandes novidades para o próximo ano, segundo feiras e eventos especializados no assunto.



Enquanto os fabricantes apostam nos cosméticos com mais tecnologia e resultados, os empresários buscam formas eficazes de atender os clientes com horários mais livres (sem a necessidade de horário marcado) e com mais benefícios nos procedimentos em salões de beleza ou nos spas.



A dedicação pela busca de novidades tem uma explicação: a crise financeira que o Brasil vive desde 2015. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), as vendas de cosméticos caíram 6,7% de janeiro a setembro de 2015.



A queda não só no consumo de produtos e cosméticos, mas também de serviços de beleza deve-se aos cortes de gastos que as mulheres precisam fazer diante do cenário de crise econômica.



Pesquisas realizadas pela empresa Sophia Mind mostram que, quando as mulheres têm menos poder de compra, o primeiro corte de gastos é em relação às idas ao salão de beleza e às compras de produtos cosméticos.



As mudanças levaram à alteração do perfil da mulher a respeito do mercado da beleza. O público feminino passou a agir menos por impulso, o foco é pensar e analisar se os produtos têm mesmo custo x benefício, além disso, passou a ser mais comum fazer as unhas, podem ser unhas de gel por exemplo, e cuidar dos cabelos em casa e a acompanhar redes sociais de blogueiras que entendem de estética capilar e corporal (já que não é mais tão possível frequentar os salões).



A procura pela internet também acarretou nas possibilidades das blogueiras fecharem parcerias com fabricantes e venderem os produtos nas redes sociais – mais uma mudança e novidade no mercado da beleza.



Tudo pode mudar, essas mudanças podem reaquecer o mundo da beleza. Apesar da crise, especialistas preveem que, até 2019, o setor de cosméticos e cuidados pessoais deve crescer em quantidades mais moderadas, quando comparados com anos anteriores.



A Mintel (Pesquisa Global de Mercado e Insights de Mercado) aponta que o crescimento médio anual até 2019 deve ser de 10,2%, chegando ao valor de R$ 107,30 bilhões.



