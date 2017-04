Tendências da moda plus size outono/inverno

Sempre que chega o outono e inverno é uma delícia poder tirar o casaco do fundo do armário e se jogar nos looks sofisticados da estação. As tendências do outono e inverno 2017 vieram cheio de pluralidade e contrastes. No mundo da moda plus size não poderia ser diferente. Com uma estação menos demarcada, as peças e estilos em alta são basicamente uma releitura de tendências passadas com uma nova abordagem e novos conceitos de estilo. No post de hoje nós preparamos algumas tendências plus size para você se jogar e não ter medo de arriscar.



Malha Canelada



A malha canelada é aquele tecido que é muito confortável de usar, principalmente em dias mais friozinhos. Uma tendência que vem fazendo sucesso desde o último outono/inverno - continua com tudo nessa estação. Aposte em vestidos midi, croppeds e blusas de gola alta.



Fitness sofisticado



O estilo esportivo invadiu de vez o street style. Podemos dizer que o fitness sofisticado é a grande tendência do outono/inverno de 2017. As peças com estilo de ginásio ganharam nesta estação combinações mais elegantes e permite a criação de inúmeros looks sofisticados com uma pegada mais esporte. Para criar um estilo fitness sofisticado plus size invista em jaquetas bombers, calças sport plus size, casacos de capuz e blusões.



Denim



Peças de Denim são coringa em qualquer estação ou época, o denim ou mais conhecido como jeans continua sendo tendência de moda plus size no outono/inverno 2017. É possível encontrar novos cortes, sobreposições e novas misturas de tonalidades. Invista em Camisas, blusas plus size, casacos, calças e vestidos plus size.



Veludo



O veludo chegou e chegou com tudo pra ser um dos hits queridinhos da estação. Apostar em peças de veludo no look é com certeza sucesso, com um toque suave, o material é perfeito para criar desde combinações mais casuais à visuais mais sofisticados. Invista em blusas ou vestidos de veludo plus size e arrase.



Plissados



A tendência de peças com plissados trazem todo um ar mais romântico para estação outono/inverno. Aposte em peças como saias, tops e vestidos plissados tantos de comprimentos midi como as curtas, trazendo muito movimento e feminilidade para o look.



3 tipos de casaco para apostar nesse inverno



Além de todas as tendências que mencionamos acima, uma peça que não pode faltar nos looks de inverno são os casacos. Hoje preparamos 3 tipos de casacos que são tendência e vão te deixar ainda mais sofisticada e quentinha nos dias frios.



O primeiro estilo de casaco que você deve investir são os casacos militares. O estilo militar é sempre um hit de outono/inverno. É possível encontrar nessa estação versões com alamares ou em modelos mais discretos para compor os looks do dia a dia.



Outro modelo que está fazendo muito sucesso são os casacos Puffers - perfeito para as estações mais frias pois é um peça prática, confortável e funcional e normalmente são revestidos de materiais acolchoados para manter o corpo quente. Invista tanto em modelos mais casuais a modelos de casaco de luxo.



E por últimos, para não esquecer de ousar e se manter quentinha no inverno, aposte nos casacos de Tartan. Esse modelo de casaco é clássico, normalmente possuem estampas geométricas e deixam o look com um aspecto mais rústico. Perfeito para compor aquele look de inverno chic e quentinho.



Gostou das nossas dicas de moda plus size outono /inverno? Não tenha medo de se jogar nas tendências e usar aquilo que te faz sentir bem e linda. O melhor estilo sempre é aquele que tem sua personalidade.

Website: http://www.juliaplus.com.br/