Tendências da moda sleepwear: camisolas, pijamas e acessórios

As mudanças que ocorrem no mundo da moda movimentam não apenas o mercado, como também transformam o estilo e as cores das pessoas pelas ruas. Essa poderosa influência transpassa as roupas do dia a dia, não se resumindo ao que vemos pelas ruas, mas indo chegando também aos acessórios, maquiagens e, claro, às roupas de dormir. É a moda sleepwear. As tendências renovam os estilos e cores de pijamas, camisolas, robes e acessórios, as peças que estão entre a intimidade e o casual.



É comum camisolas e pijamas femininos refletirem a delicadeza, o bom gosto e todo o esmero que as mulheres possuem com relação ao bem-estar e à beleza. Por isso não é novidade encontrar uma grande variedade de tipos e cores de pijamas, sendo cada qual para uma ocasião ou temperatura específica.



Essa amplitude de opções é visível principalmente em lojas especializadas em moda íntima como a Art renda. O site da empresa conta com uma seção voltada exclusivamente para este tipo de produto, trazendo mais de cem tipos de roupas entre camisolas, pijamas e robes, tendo cada um deles uma expressão que combina com um estilo diferente.



O que há de novo para as pijamas e camisolas?



Entre os pijamas, por exemplo, é possível encontrar modelos longos com calças corsário e camisas sem mangas, como também os pijamas curtinhos para o dia de calor, que trazem blusinhas de alcinhas ou regatas acompanhas de short ou bermuda. Para focar no conforto e bem-estar e proporcionar uma noite bem dormida, essas peças são feitas de tecidos leves ao mesmo tempo que também usam cores e estampas que seguem as tendências. São os clássicos tons pasteis, que transmitem a calmaria do outono-inverno, somados às cores vivas que também fazem parte da atualidade.



Também é possível encontrar camisolas, pijamas curtos, estilo shortdoll, em que a sensualidade e a beleza da mulher ressaltam. Para essas peças, a tendência vem em formato de transparências presentes em alguns modelos, assim como as rendas, proporcionando movimento e volume em novas formas graciosas.



Entre essas duas características estão as estampas: tendências que transitam entre o casual e o sensual. Há modelos que mostram as cores e vivacidade do padrão encontrado no floral, uma das maiores apostas do momento; e modelos que usam formas mais tradicionais, como a sempre atual combinação de cores presente no animal print.



