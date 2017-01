Tendências de Sapatos para o Verão de 2017

Com a chegada da estação mais quente do ano, o guarda roupa se renova e as opções de sapatos e sandálias chegam para combinar com os novos looks. Para o ano de 2017, muitas tendências acompanham o tema de esporte outdoor, unindo a velocidade e movimento da modernização como tema com elementos expressando esses itens como o metalizado, os contrastes e muito couro.



Essa tendência é eclética e global. São muitos os modelos que vão estar presente na temporada, como os sneakers, as rasteirinhas e as sandálias, principalmente as anabelas. Tudo isso com os elementos principais mostrando tecnologia, movimento e cores vivas.



Seguindo as principais tendências da moda, a Luiza Barcelos também traz modelos de sapatos e sandálias que traduzem esses valores em cores e formatos de muito bom gosto, combinando ocasiões diversas sempre com muita harmonia e bom gosto.



Entre os muitos modelos que fazem parte do catálogo estão o prático e singelo Spadrille Pelo Poá Luia Barcelos. Feito em couro com sola em borracha, o modelo Spadrille traz pelo sintético e tem a parte traseira aberta e palha trançada no salto. O destaque está para o preenchimento em poá combinando com um visual mais básico, perfeita para um passeio informal.



Para uma ocasião elegante, um exemplo de bom gosto é a Sandália Suede Black Luiza Barcelos. Com o revestimento em couro e em suede, o salto fino e o fechamento traseiro combinam com situações em que é necessário o visual exigente. Festas e cerimônias formais são perfeitas, e a cor preta faz com que o modelo combine com os mais variados tipos de saias e vestidos.



Outra forte tendência é a Anabela. Cheia de personalidade, o modelo Anabela Trama Luiza Barcelos é gracioso e versátil, sendo ótimo para o ambiente de trabalho corporativo, mostrando muito bom gosto e delicadeza em seu desenho. Mantendo-se atual às tendências, ele é revestido em couro combinando perfeitamente com o salto em palha trançada.



E, por fim, as práticas rasteirinhas também estão presentes no catálogo da Luiza Barcelos. O modelo Rasteira Crackele Metalic é um exemplo do uso da cor metalizado trazendo modernidade e movimento junto às formas presente nos detalhes vazados do modelo. Ela fecha com uma amarração no tornozelo, e confortável com sua sola em borracha.



