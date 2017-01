Tênis com luz de LED vira febre no Brasil

Acaba de chegar ao Brasil a última moda em tênis do momento: o tênis de solado grosso com LED.



E ele funciona assim: você escolhe entre as sete cores que deseja, apertando um botãozinho que fica na parte de dentro, próximo ao cadarço. E as cores aparecem na seguinte ordem: vermelho, verde, azul, amarelo, turquesa, roxo, branco, pisca-pisca de branco e o último mescla todas as cores alternadas. Nesta opção, quando se anda dá um efeito de que os tons acompanham os passos.



O tênis vem junto de um cabo USB para carregar e pode ser ligado ao computador ou notebook. O tempo médio de carga é de 4h e este é o mesmo período em que as luzes duram acesas. Os cuidados necessários são básicos: não imergir na água, limpar apenas com pano úmido e não usar em dias de chuva.



Botão próximo ao cadarço muda a sequência de cores e são sete opções. LED é carregado com cabo USB (que vem com o tênis) e bateria dura até 4h. É possível deixar um pé de cada ou no pisca-pisca.



"O tênis é, no mínimo, peculiar. A galera mais hype, que curte uma baladinha, é que está usando e em eventos específicos. Realmente é um modelo para você ir para a balada", acredita Igor Morais, o CEO da marca Kings Sneaker.



O tênis surgiu nas festas rave, de techno. Hoje o Justin Bieber está usando. Essa moda já é sucesso lá fora e agora vai virar febre no Brasil", contextualiza Igor Morais.

Website: http://www.lojakings.com.br/