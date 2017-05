Textura é uma das apostas para as Bolsas de couro femininas neste inverno

As tendências de inverno para o ano de 2017 estão conquistando cada vez mais o mundo da moda e marcam presença tanto para o grande público, quanto no gosto das celebridades. Fazendo parte deste universo, as bolsas femininas também seguem as principais apostas, mostrando sintonia e possibilidade na criação de looks únicos e atuais. Uma dessas tendências é a textura. Com variedade e cheia de movimento, marcas como a Smartbag trazem opções cheia de personalidade e bom gosto para as mulheres que estão antenadas no mundo da moda.



Tudo isso significa bolsas femininas que utilizam de diferenciais como o verniz, patchwork ou outras opções para trazer um novo visual, ao mesmo tempo em que mostram recursos básicos e tradicionais das bolsas, porém com funcionalidades e tecnologias modernas, resultando em modelos exclusivos, para as mulheres de bom gosto.



Um exemplo de elegância é a Bolsas de couro feminina Tiracolo off-white em couro trançado. A textura presente no modelo ressalta o bom gosto marcando presença no tom clássico da temporada, porém balanceado com delicadeza e primor junto aos detalhes em preto e azul. Sua abertura superior tem um desenho único, fazendo da bolsa uma linda opção para um passeio casual como também para compromissos formais.



O patchwork geométrico é outra tendência elegante e sóbria: neste modelo de Bolsas de Couro feminina Tiracolo, temos a junção perfeita de off white, tabaco e preto apresentados em formas que ressaltam a simetria e o equilíbrio entre cores para combinar com diferentes composições. O modelo também possui amplo espaço interno, sendo indicado tanto para o dia a dia, como para ocasiões em que é necessário carregar muitos pertences.



Representando o belo e luxuoso verniz como textura, esta bolsa feminina Transversal Verniz Preto também é feita em couro e traz beleza e charme em seus detalhes, combinando de forma primorosa o tom preto, brilhante com o recurso do verniz, destacando os detalhes dourados em seus elementos. É perfeita para carregar apenas o essencial, porém mantendo o bom gosto.



Outra textura que nunca sai de moda é a croco, com o seu movimento clássico e único. O modelo Couro CrocoItaly Bordô é um ótimo representante desse estilo, trazendo bom gosto para uma opção de bolsa tanto para o dia a dia, quanto para mostrar elegância em ambientes formais.



