TomTom traz sugestão de presente para o Dia das Mães

Pensando em surpreender as mães que vivem rotinas corridas, mas não abrem mão da saúde e do bem-estar, a TomTom traz como dica de presente o versátil TomTom Touch. A pulseira funciona como um monitor de atividades físicas e ajuda as mães a entenderem melhor seu nível de preparo físico e sua composição corporal.



Considerada uma ferramenta motivacional, a TomTom Touch é voltada para pessoas que se exercitam regularmente e se identificam com um estilo de vida ativo e saudável. Com a TomTom Touch você pode acompanhar seu desempenho físico com propósito de emagrecimento ou ganho de tônus, além de entender melhor as respostas do seu corpo às diferentes atividades do seu dia a dia.



Entre os principais recursos da pulseira fitness, estão:

Análise da composição corporal

Meça a sua gordura e porcentagem de massa muscular diretamente no seu pulso. Saber como a composição do seu corpo muda ao longo do tempo ajuda a monitorar o impacto dos seus esforços e a acompanhar as suas metas de fitness.



A boa forma começa com o coração

Meça a sua frequência cardíaca ao longo do dia para descobrir a frequência em repouso, que é um excelente indicador do seu nível de preparo físico.



Monitoramento das atividades

Capture seus passos, tempo de atividade, queima de calorias, distância caminhada e duração do sono, de dia e de noite com o monitor de atividades 24 horas, 7 dias por semana. Estabeleça metas diárias e semanais com esses números e monitore seus esportes e exercícios físicos ao longo do tempo.



Além de todas as características acima descritas, a TomTom Touch combina saúde e estilo. Com design ultrafino e elegante, as pulseiras estão disponíveis nas cores preta, roxa, azul e vermelho coral, a TomTom Touch pode ser usada o dia inteiro, em qualquer ocasião.



A TomTom Touch está disponível por R$1.199,00 e, as pulseiras customizáveis, R$199,00.



Monitore, analise e compartilhe as suas estatísticas com o aplicativo TomTom Sports: http://tomtom.com/pt_br/sports/sports-app/.

Website: http://tomtom.com/pt_br/sports/fitness-trackers/.