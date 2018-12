Tonificação, esfoliação e rejuvenescimento: a busca pelo corpo perfeito

Entre 2010 e 2015, o número de registros de microempreendedores individuais (MEIs) no ramo da estética e beleza teve um incremento de 567%, passando de 72.309 para 482.455 em janeiro de 2016, segundo dados do Sebrae.

A busca pelo corpo perfeito não para. A cada dia uma técnica diferente, um procedimento novo, uma dieta inédita ou um novo tipo de exercício da moda. No ramo da estética e do bem-estar, a pele é o órgão que mais solicita atenção: tonificação, esfoliação, lifting, limpeza... todas as possibilidades para deixar uma aparência mais saudável e jovem com o passar do tempo – e existem fatores externos que influenciam muito nesta busca. Por isso, técnicas específicas ou aparelhos que mesclam procedimentos, como o dermotonus esthetic e o dermonotus slim, por exemplo, são investimentos perfeitos para este nicho.

Tonificação

Uma das técnicas disponíveis com aparelhos como o dermonotus é a vacuoterapia. Melhorando a circulação sanguínea, a técnica tem como objetivo auxiliar no combate a estrias, celulites, gorduras localizadas e, alguns casos, é utilizada também em situações médicas. O aparelho de vacuoterapia funciona com uma sucção que tem a intenção de descolar a pele dos músculos e, com isso, provocar contrações e estimular a circulação na região desejada.

Outra técnica que age no sistema circulatório é a endermoterapia. Numa espécie de dupla de rolos que deslizam sobre a pele, ele proporciona um vácuo de sucção entre os rolos, formando uma prega cutânea. Este aparato também está presente no kit de endermo da Ibramed, por exemplo, que oferece mais de uma opção para o tratamento de tonificação. O procedimento também é indicado para tratar celulites e gorduras localizadas.

Esfoliação

Mais uma opção de tratamento estético em busca do corpo perfeito é o peeling de diamantes. Voltado mais para o rosto, este procedimento é originalmente chamado de microdermoabrasão (ou pequena abrasão na derme). Ideal para tratar manchas (melanoses), rugas, estrias, cicatrizes de acnes, combater a oleosidade e desobstruir os poros.

Esta espécie de esfoliação profunda requer um aparelho moderno e seguro que proporcione também as facilidades e praticidades para realizar o procedimento e no no kit da dermotonus ibramed o kit caneta possibilita atuar com esta técnica em conjunto.

O resultado de um peeling facial de diamante bem sucedido é visível. O indicado é que pelo menos 5 sessões sejam realizadas para que o paciente possa ver um resultado significativo. Nas mãos de um bom profissional e com um equipamento de qualidade – do tipo da dermotonus ibramed – é uma garantia de retorno.

Rejuvenescimento

O rejuvenescimento é uma consequência de todo um processo estético e de saúde do paciente. Além de cuidar do corpo, é necessário que se cuide da mente e dos aspectos externos. Porém, começando por um bom tratamento de autoestima, é possível que se comece a estimular mudanças e está nas mãos do profissional incitar esta mudança. As técnicas e os produtos são aliados neste processo. Por isso, podemos citar como exemplo da soma de todos os fatores a capacitação profissional em conjunto com equipamento de ponta de um dermotonus ibramed e um acolhimento do paciente durante todo o processo estético.

