Top model em Famosa do Site será uma artista de sucesso

Paula Ribeiro é sucesso nas redes sociais e em Famosa do Site de Viamão

Direto de Famosa do Site em Viamão

por Silva Leandro

A candidata a profissão de modelo/manequim mostra o verdadeiro estilo fotográfico, quase que obrigatório, para iniciar uma carreira promissora de artista.

Tudo legalizado, com ciência do Sindicato de Modelos do RS, contrato de exibição de imagens firmado em Tabelionato.

Observada a idade legal para iniciar no mercado adulto de moda e beleza. Maior de 18 (dezoito) anos.

Paula Ribeiro segue o mesmo caminho de celebridades da TV aberta que devem parte de seu sucesso a Garota do Site Produções EIRELI - ME.

Paula Ribeiro - Fotos: William Cairo

Link Oficial: https://www.famosadosite.com.br/modelos/paula-ribeiro-ensaio-fotografico-adulto.html