Torriton Beauty & Hair celebra 40 anos de atividades

Reconhecida por seus salões que são muito mais que apenas espaços de beleza, a premiada e conceituada rede Torriton Beauty & Hair comemora quatro décadas de funcionamento neste ano.



Com nome inspirado num castelo da Espanha, o empreendimento teve início em 1977, quando foi inaugurado o primeiro salão, no Batel, em Curitiba.



Sempre à frente das tendências de beleza, moda e bem-estar, com staff composto por profissionais de destaque no cenário regional e nacional, para acompanhar a evolução do mercado, na trajetória da rede ocorreram mudanças geográficas e societárias.



Atualmente, Norane Calliari, sócia e C.E.O. e Maria Lucia Vialle, sócia e diretora de relações públicas, compõem a segunda geração de sócias na história da empresa que não para de surpreender o mercado de beleza não apenas paranaense, mas brasileiro.



Um vasto e selecionado mix de serviços de beleza e bem-estar são oferecidos aos clientes nos três salões, acompanhados por serviços complementares e facilities, em ambientes confortáveis, espaçosos e modernos.



A rede também possui um quiosque de produtos profissionais, em parceria com a L"Oréal Paris, localizado na unidade do Pátio Batel.



Na unidade da Presidente Taunay, destaque para o restaurante-bistrô com adega, espaços privativos para noivas, nail bar, ambientes para cursos de especialização, dinâmicas galerias de arte, e mix de lojas de moda feminina, com roupas, calçados e acessórios.



A infraestrutura própria da rede Torriton Beauty & Hair também inclui uma lavanderia e funcionários especializados na esterilização dos utensílios de trabalho, garantindo o rigoroso cuidado com a higiene e compromisso com o meio ambiente.



Torriton Beauty & Hair

www.torriton.com.br

Facebook / Instagram: @torriton

Al. Pres. Taunay, 321 – Batel – 41 3091-8686

Av. Sete de Setembro, 5402 – Batel – 41 3242-3963

Shopping Pátio Batel – Piso L2 – 41 3030-7676







