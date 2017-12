Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation lança o primeiro HDD de 14TB do mundo com gravação magnética convencional

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation anunciou hoje o lançamento da série MG07ACA, o primeiro[1] HDD 14TB empresarial [2] do mundo com gravação magnética convencional (Conventional Magnetic Recording, CMR). Usando um design de 9-discos selado em hélio, a nova série MG07ACA fornece a capacidade de eficiência energética e densidade de armazenagem que os provedores de soluções de armazenagem empresarial e em escala de nuvem precisam para atingir seus objetivos de TCO.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: http://www.businesswire.com/news/home/20171208005696/pt/

World's First 14TB HDD with Conventional Magnetic Recording (Photo: Business Wire)

“Nós elevamos o padrão com o novo design de nove discos selados em hélio da série MG07ACA”, disse Akitoshi Iwata, vice-presidente da Divisão de produtos de armazenagem da Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. “Utilizando um design inovador, continuamos a aumentar os benefícios que a armazenagem em disco de alta capacidade pode oferecer à nossa ampla base global de clientes.”

A série MG07ACA inclui os modelos 14TB 9-discos e 12TB 8-discos. O design mecânico de 3,5 polegadas selado em hélio[3] alcança melhor densidade de armazenagem e um perfil de energia operacional HDD mais baixo do que a série MG06ACA anterior para oferecer excelente TCO em infraestruturas em escala de nuvem. A série também utiliza a tecnologia de soldagem a laser da Toshiba Group para garantir que o hélio continue selado com segurança dentro do invólucro do drive. Os drives suportam uma interface SATA 6Gbit/s e desempenho de acesso de 7.200rpm. Os modelos 14TB de 9-discos obtêm um aumento de 40% na capacidade máxima em relação aos modelos MG06ACA 10TB anteriores. Adicionalmente, os modelos 14TB aumentam a eficiência energética em mais de 50% (W/GB)[4].

“O primeiro drive nearline selado em hélio da Toshiba Electronic Devices & Storage intercepta o mercado com uma capacidade de 14TB líder da categoria com CMR”, disse John Chen, analista da indústria na Trend Focus. “Seu tempo de comercialização antecipado para essa capacidade posiciona bem a empresa para atender às necessidades de armazenagem de grandes empresas em nuvem e de hiper escala. Adicionalmente, a escolha da empresa de uma plataforma de 9 discos abre caminho para obter capacidades maiores em gerações futuras de produtos.”

“Enquanto os clientes de armazenagem e os servidores empresariais concluem que a tecnologia de gravação magnética em setores sobrepostos (shingled magnetic recording, SMR) pode melhorar a capacidade do HDD, a adoção de produtos SMR HDD nos sistemas de armazenagem e de servidores é uma transição que levará muitos anos”, de acordo com John Rydning, vice-presidente de pesquisa de drives de disco rígido da IDC. “O novo HDD empresarial selado em hélio da Toshiba Electronic Devices & Storage é o primeiro 14TB de capacidade de armazenagem do mundo que usa a tecnologia de gravação magnética em setores sobrepostos, dando aos clientes empresariais a mais alta capacidade de HDD disponível no mercado hoje para as arquiteturas de sistemas de armazenagem e servidores existentes.”

As entregas de amostras de drives da série MG07ACA começam sequencialmente hoje.[5]

Para outras informações sobre nossa linha completa de produtos de armazenagem HDD, acesse: https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products.html

Observações:

[1] Fonte: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, em 08 de dezembro de 2017.

[2] Definição de capacidade: um terabyte (TB) é igual a 1.000.000.000.000 bytes. Um sistema operacional de computador, no entanto, informa capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, portanto, exibe menor capacidade de armazenagem. A capacidade de armazenagem disponível (inclusive exemplos de vários arquivos de mídia) irá variar de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional e/ou os aplicativos de software pré-instalados, ou conteúdo de mídia. A capacidade formatada real pode variar.

[3] Fator de forma: “3,5 polegadas” indica o fator de forma dos HDDs. Não indica o tamanho físico do drive.

[4]A eficiência energética é calculada com base no consumo de energia ativo dividido pela capacidade formatada.

[5] As amostras são fornecidas para avaliação funcional. As especificações finais podem ser diferentes.

*As informações contidas neste documento, inclusive preços e especificações do produto, conteúdo de serviços e informações para contato são atuais e foram consideradas corretas na data do anúncio, mas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*Os nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços aqui mencionados podem ser marcas registradas das respectivas empresas.

Sobre a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (TDSC) combina o vigor de uma nova empresa com a sabedoria da experiência. Desde que foi separada da Toshiba Corporation em julho de 2017, conquistamos o nosso lugar entre as principais empresas de dispositivos gerais, e oferecemos aos nossos clientes e parceiros comerciais soluções extraordinárias em semicondutores discretos, HDD e LSIs de sistemas.

Nossos 19.000 funcionários ao redor do mundo compartilham a determinação de maximizar o valor dos nossos produtos, e enfatizar uma estreita colaboração com os clientes para promover a criação conjunta de valor e novos mercados. Esperamos alcançar vendas anuais ultrapassando 700 bilhões de ienes (US$ 6 bilhões) e contribuir para um melhor futuro para as pessoas em todo o mundo.

Saiba mais sobre nós em https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171208005696/pt/

Contato com a imprensa:

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Motohiro Ajioka +81-3-3457-3576

Relações Públicas e Grupo de Relações com o Investidor

Divisão de Planejamento de Negócios

motohiro1.ajioka@toshiba.co.jp



Fonte: BUSINESS WIRE