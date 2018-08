Tragédias envolvendo procedimentos estéticos despertam para a importância da credibilidade de clínicas e profissionais

A mídia vem noticiando nas últimas semanas o caso de uma paciente que não resistiu a um procedimento estético feito de forma amadora e sem nenhuma segurança por um médico em um apartamento no Rio de Janeiro. Também no mês de julho, uma modelo procurou por procedimentos estéticos "a baixo custo" nos glúteos e nas coxas, além de ter retirado gordura do abdômen e também não resistiu. Infelizmente, não são incomuns casos como estes, envolvendo pessoas não habilitadas e clínicas clandestinas de estética.



Vale tudo em nome da vaidade? Até onde você iria para conquistar seu ideal de beleza? Mudar algo na aparência é o desejo de muitas pessoas, principalmente mulheres, que por vezes se submetem a procedimentos arriscados no anseio de conquistar o corpo perfeito. De acordo com Luciana Sensini, fisioterapeuta especializada em dermatofuncional e proprietária da clínica Fisioforma, é importante avaliar sempre quem são os profissionais envolvidos no procedimento, sua reputação e as condições do ambiente. "É com tristeza que assistimos diariamente casos como este, do Rio de Janeiro, de pessoas não habilitadas e clínicas clandestinas de estética que destroem sonhos e vidas. Na Fisioforma a saúde vem em primeiro lugar e nos orgulhamos de ter em nosso quadro apenas profissionais qualificados que garantem não apenas resultados estéticos, mas, principalmente, a saúde de nossos clientes", afirma.



De acordo com a especialista, existem vários tratamentos estéticos que proporcionam resultados eficazes, sem necessidade de intervenção cirúrgica, anestesia ou afastamento do trabalho. "Para aumentar o bumbum, por exemplo, existe a tecnologia do Firmming. Este aparelho tem duas versões e pode ajudar a hipertrofiar ou simplesmente deixar mais torneados os músculos não só dos glúteos, mas das coxas, abdômen e braços", explica a fisioterapeuta.



Existem outros exemplos de procedimentos não invasivos como o laser de preenchimento, indicado não apendas para lábios, mas que também apresenta resultados fantásticos no tratamento para rejuvenescimento, como manchas, rugas e flacidez. "Temos hoje na clínica as últimas novidades de tratamentos de face, pescoço, colo e mãos que são as ponteiras Deep Lifting e Soft Lifting, que promovem microperfurações na pele e uma permeação maior dos ativos, ajudando no preenchimento mais harmônico da pele, melhoria na coloração, estimulando a produção de colágeno e deixando a pele mais jovem e luminosa, sem a necessidade de cirurgias e incisões e de uma forma muito mais natural", explica Luciana.



Antes de realizar qualquer procedimento estético, invasivo ou não, é importante buscar por profissionais sérios, capacitados e clínicas seguras, que utilizam equipamentos registrados na Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes.

