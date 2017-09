Quando se trata de aparência, os detalhes mais sutis fazem a diferença

Uma boa aparência reforça a autoconfiança e beneficia as relações profissionais e pessoais. É só verificar que os cuidados com a beleza fazem parte do cotidiano das pessoas, visto que sempre existe um pequeno ritual que envolve beleza e bem-estar.



Para a empresária Patricia Paganin, Diretora Comercial da Tonederm, indústria de Caxias do Sul, fabricante de equipamentos para a Estética, Fisioterapia e Medicina, as pessoas precisam de elementos externos como os tratamentos estéticos para mexer com a autoconfiança, além de serem excelentes aliados ao bem-estar. "O ato de se cuidar e a preocupação com a vaidade é um processo importante para a autoestima", explica.



Por outro lado, o aumento da expectativa de vida, a participação expressiva da mulher no mercado de trabalho, o uso da tecnologia de ponta, faz a Tonederm proporcionar equipamentos para tratamentos de muita qualidade, que impressionam tanto os profissionais do segmento como o cliente final, que independentemente do gênero e idade buscam conciliar beleza, saúde e bem-estar.



Os homens se incomodam com as rugas, as gordurinhas acumuladas, a queda capilar, as olheiras e a papada saliente e a tecnologia chega com discrição e eficácia para esse público, que fez o faturamento das clínicas de estética aumentar cerca de 30% nos últimos meses.



Acompanhando esse movimento do mercado, a Tonederm desenvolveu uma nova manopla ergonômica para a papada do aparelho Kryus, que realiza a Criolipólise, através da sofisticada e confortável terapia de contraste com ciclos de resfriamento e aquecimento alternados que otimiza os resultados.



Em menos tempo a gordura localizada desaparece da região, pois as células de gordura são destruídas e não voltam mais. O Kryus também trabalha duas áreas corporais ao mesmo tempo e atende duas pessoas diferentes simultaneamente.



Outro nicho de mercado que está crescendo, desta vez entre as mulheres, é o Rejuvenescimento Íntimo, uma vez que o tratamento traz muitos benefícios diminuindo o desconforto e melhorando a vida sexual, além de minimizar casos de incontinência urinária e problemas na hora de praticar esportes.



"Muitas vezes, as formas da vulva podem deixar a mulher envergonhada e desconfortável, com receio de usar roupas mais justas e se despir na frente de outras pessoas", reforça Patricia Paganin.



O Rejuvenescimento Íntimo traz benefícios para o físico e o psicológico da paciente. A empresa desenvolveu o Spectra Luna que é superconfortável. Com a Radiofrequência é possível diminuir a flacidez dos grandes lábios vulvares e estimular a produção de colágeno e elastina na região sem cirurgia, uma vez que a técnica é indolor, não invasiva, sem anestesias e cortes.



O Rejuvenescimento Íntimo não é mais considerado um tabu e muito menos fútil, seus benefícios são efetivos, pois traz qualidade de vida às pacientes e também não se pode negar que ter uma vida sexual é parte fundamental de qualquer vida saudável.



A Tonederm segue à risca o conceito de cultivar a beleza feminina em todas as suas fases e como o envelhecimento é um processo natural a região genital não está imune e se agrava com fatores presentes no dia a dia, como obesidade, tabagismo, alcoolismo, hábitos alimentares, alterações hormonais, gestações, medicações e até fatores genéticos.



Uma pesquisa realizada junto a profissionais da saúde e da estética do Brasil, acusa que cerca de 70% das mulheres que procuram rejuvenescimento em Estética Íntima têm entre 45 e 64 anos de idade, o que representa que muitas delas vão viver cerca de 30 ou 40 anos sem menstruar, sem gerar filhos, mas querendo ter uma vida sexual ativa, e aí é que entra a importância deste tratamento. Os demais 30% pertencem a mulheres mais jovens que procuram resgatar a estética, principalmente após a gestação.