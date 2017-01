Tratamento sem cirurgia ajuda na redução da gordura da papada

O tratamento para redução da gordura da papada (região do pescoço, abaixo do queiro) com ácido deoxicólico é o menos invasivo e o com menor risco.



Em artigo publicado no site Corpo & Estética , a cirurgiã bucomaxilofacial Dra. Tainá Fritzen fala como é possível reduzir a gordura da papada sem precisar recorrer à cirurgia.



Conforme Dra. Tainá, até recentemente, aquelas pessoas que desejavam reduzir a gordura da papada, também conhecida como queixo duplo, causada pelo acúmulo de gordura na região submentoniana, tinham que se submeter à lipoaspiração, um procedimento cirúrgico e invasivo que requer alguns dias de repouso e recuperação.



Atualmente, o tratamento da papada com ácido deoxicólico (Kybella® é o nome comercial da substância) é o menos invasivo e com menor risco de morbidade. O ácido deoxicólico é uma molécula existente naturalmente em nosso organismo, derivado dos ácidos biliares e com ação conhecida em emulsificar a gordura no organismo. A enzima faz a quebra dos adipócitos, células de gordura, que são eliminados na corrente sanguínea.



A apresentação injetável do ácido deoxicólico, é uma forma sintética do ácido, cuja principal ação quando injetada na gordura submentoniana é a redução da gordura existente no local.



Para saber como funciona o procedimento, quantas aplicações são necessárias para atingir o resultado esperado, entre outras informações acerca do tratamento, leia na íntegra o texto no site Corpo&Estética , através do link https://goo.gl/m9Gb65



Sobre a Dra. Tainá Negri Fritzen: Cirurgiã-dentista pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Especialista em Saúde da Família e Comunidade. Membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais em Odontologia.







Website: http://corpoeestetica.com/