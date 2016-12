Tratamento combate a flacidez facial e corporal

A flacidez facial e corporal preocupa mulheres e homens. Para combater o problema, um eficiente tratamento proporciona resultados duradouros e é um dos mais procurados atualmente.



O ácido poli-L-láctico , conhecido como Sculptra, é uma substância bio- compatível, completamente absorvível e imunologicamente inerte. Age no espessamento do tecido dérmico através do estímulo à produção de colágeno.



"Procedimento não cirúrgico consagrado nos consultórios, o preenchimento com Sculptra é indicado para casos de flacidez facial e perda do contorno do rosto. Age estimulando naturalmente a produção endógena do colágeno intradérmico, uma proteína responsável por dar firmeza e sustentação à pele", explica o dermatologista Dr. André Braz.



O Sculptra também é usado para tratar e amenizar o aspecto da celulite e flacidez corporais. "Realizamos o procedimento na região interna dos braços, abdômen, coxas, pernas e glúteos, com resultados progressivos e duradouros. O estímulo ao novo colágeno dura até 2 anos após as aplicações", afirma o médico.



O dermatologista explica que quatro semanas após a primeira aplicação já é possível notar melhora da textura da pele no local tratado. "Já é possível observar também diminuição da flacidez e do aspecto que lembra a celulite no local, porém, os resultados são mais evidentes a partir da segunda aplicação. Geralmente, são necessárias , em média, três sessões para cada área tratada, com intervalo de 30-45 dias entre elas", completa Dr. André Braz.



