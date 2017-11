Tratamento estético auxilia no rejuvenescimento da parte íntima feminina

É sabido que, com o passar do tempo e devido as alterações hormonais que ocorrem nas Mulheres na Menopausa, a parte íntima é uma das mais prejudicadas, principalmente quando o assunto é dor e desconforto durante a relação sexual. Em sua grande maioria isso se dá por conta das alterações na mucosa vaginal, levando à atrofia, flacidez (conhecida como frouxidão), e até mesmo a perda da lubrificação, levando a diminuição do libido e do prazer que é trazido pelo ato.



Recentemente chega ao Brasil um tratamento a laser sem cortes conhecido como FOTONA , que contém ponteiras especiais para cada uma das necessidades. Nesta comentaremos sobre a ponteira vaginal que é aplicada dentro da mucosa da vagina e emite pulsos de ondas térmicas controladas, que auxiliam na contração imediata das fibras de colágeno e intumescimento do tecido com aumento da vascularização. Isso colabora para uma produção de novo colágeno, chamada de Neocolagênese, levando ao estreitamento do canal vaginal, aumento da lubrificação e, consequentemente, trazendo novamente o prazer e a libido. A aplicação do laser também é realizada na parte externa, promovendo o rejuvenescimento de pequenos e grandes lábios, e auxiliando no clareamento da região. O mesmo laser pode ser utilizado em casos de incontinência urinária leve a moderada, condição que afeta grande parte das mulheres, principalmente após parto normal e menopausa.



Segundo a especialista na aplicação do FOTONA, a Dermatologista Dra. Patricia Calil , que atua na Clínica VISIA, na Zona Sul de São Paulo, são necessárias de 1 a 3 aplicações mensais e após a primeira sessão os resultados já podem ser observados. As vantagens deste laser são que as aplicações são realizadas no próprio consultório, é um tratamento pouco invasivo, quase indolor, necessitando apenas de anestésico tópico que é aplicado em forma de creme 30 a 45 minutos antes do procedimento. É uma ótima opção para as mulheres que não podem fazer uso de cremes hormonais e suas contraindicações são mínimas, como gestação e DIU de cobre.



Este tratamento permite que a mulher retorne a suas atividades diárias no mesmo período, apenas se restringe a pratica sexual durante 1 a 7 dias após a aplicação. O uso do FOTONA ajuda a recuperar e recompor a região íntima, trazendo aumento da autoestima, segurança e da sensualidade feminina em muitos dos casos. O índice de satisfação das pacientes que utilizam deste procedimento está em torno de 86% a 92%.



