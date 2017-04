Tratamento para flacidez facial e corporal - Dermatologista do Rio de Janeiro explica benefícios de procedimento eficaz

O ultrassom microfocado, muito conhecido no Brasil como Ulthera, é a mais nova tecnologia para tratamento da flacidez da face e do pescoço não invasiva que surgiu nos últimos anos.



Já disponível em algumas grandes clínicas no País, o tratamento com esse ultrassom produz um reposicionamento das estruturas faciais em pacientes que não querem cirurgia para flacidez, ou que desejam retardar o lifting cirúrgico. "É a única tecnologia que produz uma contração do tecido abaixo da pele , decorrente de micropontos de coagulação que são produzidos na derme e no espaço abaixo da derme (subcutâneo e musculatura). Isso causa contração imediata do colágeno e dá início à formação de novo colágeno, provocando maior sustentação e firmeza da pele", explica a dermatologista Dra. Denise Chambarelli, que oferece o procedimento em sua clínica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.



É importante destacar que a técnica não substitui o lifting cirúrgico. "É uma opção, para um efeito lifting, cujo resultado não era possível com outras tecnologias na dermatologia moderna", reforça a médica.



Está indicado para pacientes com flacidez de leve a moderada em qualquer idade, "mas sabemos que quanto mais jovem o paciente, melhores serão os resultados", diz Dra. Denise. Não há restrições quanto à cor da pele ( indicado para qualquer fototipo ) e não é necessário evitar a exposição solar ou qualquer outra atividade. Não causa nenhum dano tecidual visível, podendo o paciente retomar as suas atividades imediatamente após a sua realização.



A médica explica que os resultados do tratamento com o ultrassom microfocado aparecem ao longo de dois a três meses podendo evoluir com melhoras por até seis meses.



