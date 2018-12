Tratamento inovador que reduz medidas se torna sucesso por quem busca resultados express no verão

A empreendedora que é sucesso na área da estética e idealizadora do protocolo Redutti Massage, reuniu sua equipe e profissionais da estética e saúde para contar um pouco da experiência e apresentar o novo protocolo que tem trazido excelentes resultados no dia a dia.



Flávia Medeiros desenvolveu a massagem com proposta termogênica, a Redutti Massage Termo. "Ela trabalha o processo de desintoxicação usando argila e uma manta térmica exclusiva com aquecimento de até 70 graus mais massagem manual com ação drenante e modeladora. Fiz vários estudos que mostraram que essa combinação permite reduzir de 300 gramas a 1,5 quilo por sessão e ainda houve diminuição de gordura visceral", afirma Flávia. Segundo ela, se a paciente for saudável, o tratamento pode ser repetido por até 5 dias seguidos.



O evento Redutti Experience contou com um time de profissionais especializados em comunicação, marketing digital e vendas. Além do professor Igor Lustosa apresentando toda a programação, também esteve presente o professor Daniel Zucchi ensinando toda a parte teórica do método e a idealizadora Flávia Medeiros capacitando todas as alunas inscritas.



A especialista em Comunicação Paula Moraes ensinou mecanismos importantes de como se comportar em entrevistas e ter um relacionamento Professional. Já o Filipe Brandão, especialista em Marketing Digital, palestrou sobre o poder do marketing através das redes sociais e apresentou estratégias para alavancar e gerar credibilidade através do Instagram. Para fechar com chave de ouro o especialista em vendas Wallace Oliveira ensinou gatilhos essenciais para captar e fidelizar clientes através do atendimento e comportamentos especiais.



O Redutti Massage Termo também conta com suplementações home care ajudando a acelerar o processo. Associações através de muitas pesquisas e conclusões que hoje chegam a resultados surpreendentes.



Website: https://www.spacobyflaviamedeiros.com/