Tratamento de LED eficaz para o melasma

Somente quem adquiriu o melasma entende as dificuldades em tratar este tipo de afecção. As manchas escuras, que afetam mais frequentemente as mulheres, não tem causa definida, mas sabe-se que o uso de anticoncepcionais, gravidez e exposição solar excessiva estão entre as principais causas.



Um dos fatores que desencadeiam o melasma é a exposição à luz ultravioleta, assim como a luz visível. As manchas são mais comuns na face, normalmente tem formato irregular e são bem definidas.



O uso do protetor solar é a melhor medida de prevenção e acompanhamento, já que a pigmentação do melasma é ativada com a ação da luz. A patologia não tem cura, mas pode ser controlada com procedimentos estéticos como a fototerapia.



Devido ao seu efeito clareador, o LED Azul promove a iluminação facial de maneira efetiva, diminuindo a potencialidade e a pigmentação da mancha.



A consultora científica, Dra. Patrícia Lopez, enfatiza os benefícios deste procedimento quando comparado a outros métodos. "Sabemos que o melasma é uma das patologias de pele mais difíceis de tratar, pois todo e qualquer mecanismo que provoque inflamação leva o tecido a uma resposta de defesa chamada de hiperpigmentação pós-inflamatória. O Fluence da HTM é um equipamento seguro para esta patologia, pois realiza o que chamamos de fotobiomodulação, ou seja, ele é capaz de normalizar as funções bioquímicas, bioelétricas e bioenergéticas das células, promovendo diversos benefícios, sem agredir o tecido tratado."



O Fluence é um aparelho de fototerapia com a mais alta tecnologia para tratamentos estéticos através de LED e Laser. Este é um tratamento não-térmico, não-invasivo, indolor e seguro.



São recomendadas em média 2 sessões por semana para o tratamento do melasma, com intervalos que podem variar de acordo com a necessidade de cada cliente e a indicação profissional.





Jornalista responsável: Jéssica Galassi

comunicacao@htmeletronica.com.br

Departamento de Marketing





Website: http://www.htmeletronica.com.br/produtos/fluence/