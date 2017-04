Novo tratamento com ultrassom micro e macrofocado trata flacidez com resultados já na primeira sessão

Podemos definir a flacidez, de um modo simples, como a perda de tonicidade da pele e dos músculos. Isso ocorre quando as fibras de sustentação da pele – colágeno e elastina - começam a enfraquecer. E esse processo se inicia relativamente cedo. Já aos 25 anos nossa produção de colágeno começa a diminuir, o que se torna mais visível a partir dos 35 anos.



"Além disso, durante o processo de envelhecimento, não é só a pele que fica flácida, pois também há a flacidez muscular. Esta causada principalmente por sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, gravidez, variações rápidas de peso, exposição excessiva ao sol e genética", afirma a dermatologista Thais Sakuma, assessora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).



A flacidez pode atingir homens, mas é um mal predominantemente feminino, principalmente devido a variações hormonais, que alteram a produção de colágeno e elastina.



A boa notícia é que agora existe um novo tratamento que promete ajudar, e muito, a combater esse problema. Trata-se do ultrassom micro e macrofocado, que emite energia ultrassônica de alta intensidade, provocando microzonas de coagulação térmica entre 65°-75° graus, em diferentes profundidades. Essas altas temperaturas atingem desde as camadas mais superficiais da pele até as mais profundas, incluindo a fáscia muscular (tecido que envolve o músculo). Assim, promove a produção e remodelação do colágeno em diferentes profundidades, conferindo aumento da espessura da pele e da fáscia muscular.



"Como a energia é focada, o aquecimento é localizado ao redor do ponto de coagulação, sem causar danos ao redor do tecido. Dermatologistas norte-americanos, inclusive, preconizam uma sessão por ano, a partir dos 30 anos, como uma forma de prevenção da queda da fáscia muscular, mantendo a juventude por mais tempo", comenta Thais.



Por ser microfocado, pode tratar áreas pequenas como, por exemplo, rosto e pescoço. E por também ser macrofocado, pode ser usado em áreas grandes como, por exemplo, o braço, para tratar o famoso músculo do "tchauzinho", assim como joelhos e abdômen. É possível também tratar a gordura submentoniana, conhecida como "papada", pois as ponteiras mais profundas também destroem a gordurinha local.



O procedimento é realizado em consultório médico e sem a necessidade de tempo de recuperação. A pele fica um pouco vermelha na hora, mas o paciente pode sair e retomar suas atividades normais.



"Como atinge a fáscia muscular, uma leve dor, como aquela que sentimos após uma sessão de musculação, pode ocorrer nas áreas corporais. A maioria dos pacientes tolera o procedimento, mas o médico pode tomar medidas para tornar o processo mais confortável", finaliza a médica.



Tratamento: ultrassom micro e macrofocado (Ultraformer 3):



· Indicação: flacidez facial, pescoço, braços, abdômen (umbigo triste), joelho, interno de coxa e gordura localizada - "papadinha", gordurinha do sutiã e culote.



· Como funciona: aquece a pele e fáscia muscular entre 65-75 graus, estimulando o colágeno e destruindo a gordura localizada;



· Procedimento: realizado no consultório médico;



· Tempo: em média 15 minutos por área;



· Resultado: imediato com melhoria contínua até 12 semanas. Pode variar de paciente para paciente;



· Número de sessões: em média 1 para rosto e pescoço e 3 para o corpo;



· Anestesia: creme anestésico tópico e/ou infiltração;



· Recuperação: retorno imediato às atividades.



Fonte: Thais Sakuma é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);

Residência Médica em Dermatologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG); Título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD); Membro da Academia Americana de Dermatologia (AAD). Atende nas cidades de São Paulo e Campo Grande.







