Tratamentos Capilares: elimine as caspas do cabelo

As caspas incomodam muita gente, porém muita gente não sabe o que causa as indesejáveis caspas. Ela é causada principalmente pelo excesso de oleosidade no couro cabeludo que propicia o desenvolvimento de um fungo chamado Pityrosporum, que provoca aquela descamação branca que se acumula nos fios próximo à raiz. As caspas nada mais é que uma mistura de sebo com células mortas.



Muita gente pensa que a caspa é contagiosa - porém é um problema que acontece devido à uma tendência genética. Entretanto alguns hábitos podem agravar esse problema, como tomar banhos quentes, alimentação e uso indevido de produtos.

Em alguns casos a caspa pode aparecer na barba e sobrancelhas causando coceiras, irritações e vermelhidão. No post de hoje nós preparamos algumas dicas para evitar e amenizar esse probleminha super chato que gruda na cabeça da gente. Anote nossas dicas que vão desde hábitos de alimentação ao uso correto de produtos e shampoos para caspa.



O que evitar?



A primeira coisa que você deve evitar é lavar os cabelos com água muito quente. A água quente além de ressecar o couro cabeludo faz com que ele produza mais oleosidade para proteção da pele e isso pode agravar o aparecimento das caspas. Opte sempre por lavar os cabelos em água morna ou fria.



Outra coisa que deve ser evitada é o uso de condicionador próximo ao couro cabeludo pois isso pode estimular a oleosidade e produzir as caspas, passe o condicionador apenas nas pontas do cabelo. Outra coisa importante para eliminar as caspas do cabelo cabelos é a lavagem dos fios sempre que ele estiver oleosos, assim você evita que o couro cabeludo fique em contato com a oleosidade que favorece a proliferação do fungo da caspa.



Evite sempre dormir com o cabelo úmido, pois isso cria o ambiente perfeito para a proliferação de fungos no couro cabeludo agravando as caspas e procure sempre secar os fios na temperatura morna, pois o ar muito quente estimula a oleosidade do couro cabeludo.



Alimentação



Sabemos que alimentação faz toda a diferença na nossa vida e na maneira como nosso corpo funciona. E com os cabelos e couro cabeludo não poderia ser diferente, uma alimentação balanceada pode fazer toda a diferença. Alimentos ricos em gorduras e açúcares podem agravar inflamações do couro cabeludo que produzem a caspa.



Evite o consumo excessivo de farinha branca, carne vermelha e doces. Para ajudar a controlar as inflamações, aumente o consumo de água, bebendo cerca de dois litros de água por dia. Prefira os alimentos integrais, frutas e legumes.



Tratamentos e produtos



Além de alguns fatores como maus hábitos, genética e alimentação que influenciam diretamente no couro cabeludo. Existem alguns tratamentos específicos e produtos que auxiliam no combate as caspas. O uso de produtos com fórmulas específicas é crucial para manter a caspa sob controle.



A maioria dos produtos e shampoos anticaspa normalmente contém substâncias ativas como piritionato de zinco, olamina e cetoconazol que auxilia poderosamente contra os fungos que causam a caspa e descamação do couro cabeludo.



Caso prefira opções mais naturais e que não sejam tão agressivas à pele, opte pelos produtos com óleos naturais. O óleo de melaleuca é uma ótima opção pois tem ação antifúngica que ajuda na prevenção da caspa.



O enxofre é outra ótima opção pois ajuda a regular a região do couro cabeludo. Existem algumas opções no mercado com produtos que tenham em suas composições esses óleos que ajudam na regulação

sebácea do couro cabeludo diminuindo a oleosidade além de terem uma cosmética melhor.



Já ouviu falar do Shampoo Clear Woman Anticaspa? Se você procura um kit de shampoo e condicionador para combater as caspas esse é uma ótima opção de alta qualidade e com bom custo-benefício os shampoos da Clear são super recomendados. Agora se você procura um produto com uma qualidade superior e pode investir um pouquinho mais, nossa indicação é o Shampoo Bioderma Nodé DS+ Intensivo Anticaspa - com ação queratolítica, antifúngica e anti seborreica age diretamente no couro cabeludo diminuindo a descamação com eficiência.



Existe uma infinidade de ótimos produtos para combater esse problema e o mais adequado para seu tipo de cabelo. Caso o problema persista consulte sempre seu dermatologista para que ele te indique o melhor produto. Acesse sua farmácia online e encontre os melhores produtos para manter a saúde e a beleza em dia.

Website: https://www.netfarma.com.br