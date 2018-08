Se você é daquelas que vive correndo para dar conta das múltiplas funções ao longo da semana e mal tem tempo para cuidar da beleza, temos uma boa notícia. Pensando na vida corrida que muita gente leva hoje em dia, já chegaram ao mercado alguns tratamentos dermatológicos que garantem resultados em uma única sessão, preservando a naturalidade da pele e estimulando o rejuvenescimento de dentro para fora.



"Tenho observado que muitas pacientes já não têm tempo e nem disposição para fazer acompanhamento dermatológico mensal ou semanal. Atendo muitas mulheres que querem realizar tratamentos em um único dia e ter o resultado imediato. Essa é uma tendência. Por isso, estamos investindo em protocolos inovadores de rejuvenescimento, que garantam um resultado satisfatório em uma única sessão, preservando o efeito natural da pele", explica a Dra. Isabella Rezende, médica dermatologista de São Paulo e Curitiba.



Entre as novidades estão:



Ultraformer III - Adeus flacidez e gordura localizada

Quem busca cuidar da beleza de forma saudável, natural e sem excessos deve conhecer o Ultraformer III para tratamento da flacidez por meio do estímulo de colágeno.



O equipamento aquece a pele e a fáscia muscular a partir de 65-75 graus, por meio da entrega de picos de energia. Este processo causa pontos de coagulação no local, que ajudam na remodelação do colágeno de forma natural, causando um efeito lifting imediato. Além disso, o Ultraformer III é usado para tratamento de gordura corporal, pois com sua tecnologia macrofocada, consegue destruir seletivamente as células de gordura de áreas como flancos e abdômen.



O grande diferencial do equipamento está em conseguir resultados para flacidez, sem a necessidade de procedimentos invasivos, ou seja, ele estimula a produção e remodelação do próprio colágeno do paciente de forma preventiva e natural.



Seu microefeito térmico (HIFU) provoca a coagulação sanguínea, auxiliando no processo de cicatrização de feridas do sistema imunológico do corpo e ativa com eficiência a produção de colágeno. Por meio do uso da plataforma Ultraformer III, é possível realizar mais de 20 tipos de tratamentos não-invasivos: rosto completo, terço médio, pescoço, flanco, abdômen etc.



Silhouette Soft - Pele rejuvenescida, com aspecto natural



O Silhouette Soft é um procedimento minimamente invasivo e se caracteriza pela colocação de fios de ácido poli - L-lático para promover um efeito lifting imediato e discreto. Pode ser aplicado em qualquer área com flacidez da face e do pescoço. O tratamento é indicado para pessoas com mais de 30 anos, que busquem resultados mais naturais. Importante: esse tratamento não é indicado para quem possui flacidez relevante na face.



O procedimento dura em média 30 minutos e é realizado no próprio consultório. O resultado é garantido por dois anos.



Como funciona?



Após a aplicação da sutura, ele começa a agir nas camadas mais profundas da pele e ajuda a aumentar o colágeno, devolvendo ao rosto o seu contorno de forma natural.

Ellansé: Volumização e estímulo do colágeno

Para quem gosta de acompanhar as novidades do mundo dermatológico, o Ellansé é um dos mais recentes tratamentos que chegou ao Brasil. Trata-se de uma nova geração de preenchedores, o qual associa volumização imediata e duradora, com estimulação do colágeno.

Já é usado na Europa há mais de oito anos e apresenta um excelente perfil de segurança, semelhante ao ácido hialurônico.



O tratamento é realizado em uma única sessão, com duração de 20 minutos e requer a aplicação de anestesia tópica. Os resultados começam a aparecer após 6 a 8 semanas do tratamento e a duração depende do tipo de procedimento realizado, podendo durar de 1 a 4 anos.



Se você está sem tempo, mas quer se manter com a pele jovem e bem tratada, converse com seu médico sobre essas novidades.











Website: http://www.medsystems.com.br